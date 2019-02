General de aviación venezolano desconoce a Maduro y reconoce a Guaidó

Además, aseguró que el 90% de las Fuerzas Armadas no apoya a Nicolás Maduro y que la transición a la democracia es inminente. “El 90% de la Fuerza Armada no está con el dictador, está con el pueblo de Venezuela (...) A mis compañeros de armas les pido que no repriman más”, agregó.

Yánez fue designado Presidente de la Junta Permanente de Evaluación de la Comandancia General de la Aviación Militar Bolivariana, en el año 2015.