Piden justicia para hija de colombianos, muerta en operación contra Óscar Pérez

“Quiero salir corriendo por la calle para pedir que me la entreguen, la quiero aquí conmigo, enterrarla aquí en San Cristóbal”, repite empapada en llanto Faride Mantilla, de 63 años.

Han transcurrido seis días desde el fatal operativo desplegado por los cuerpos de seguridad venezolanos en contra de Oscar Pérez, piloto y exfuncionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, y el cadáver de la joven no ha sido entregado a sus familiares, quienes aseguran que se trata de una maniobra del gobierno para “hacernos sufrir”.

Los familiares de la joven, nacida en San Cristóbal, aún no salen del asombro al enterarse el mismo día de los hechos de que su hija se encontraba dentro del Chalet atacado por fuerzas de seguridad venezolanas, presuntamente por tratarse de “terroristas”.

“Me la quitaron, se la llevaron. No sé porque le hicieron eso, mi Dios es justo y ellos tienen que pagar. No confío en la justicia de aquí, la justicia es ellos, mire lo que hacen”, señala la madre de la joven que cursaba el cuarto año de odontología en la Universidad del Zulia y era Técnico Superior en Enfermería.

Su familia nunca pensó que Andreína estaba en ese lugar y no cree que el presidente venezolano Nicolás Maduro haya pedido el resguardo de la vida del grupo opositor.

“No creemos que Maduro los hubiera querido vivos ¿Cómo es posible que pasaran por encima de las órdenes del presidente?, eso es mentira, Maduro los mandó a matar”, recalcó.

Los padres de Andreína Ramírez Mantilla llegaron a Venezuela hace 40 años, provenientes de Ocaña, Norte de Santander, buscando un mejor futuro para la familia y para los hijos.

“Todos nos veníamos a Venezuela a trabajar porque cualquier cosa que uno ganara era mucha plata y aquí había oportunidades. No nos hemos ido porque creemos que las cosas van a cambiar, este país lo adoptamos como nuestro”, dice Faride, entristecida, apretando la mano de Yamile, la mayor de sus hijas.

De tener la oportunidad de estar frente a los verdugos de su hija, seguramente y a pesar de la indignación, afirma que “no les diría nada, se los dejo a Dios que es el único que puede hacer justicia. Tengo mucha rabia, ella no merecía morir así. Si ellos pidieron clemencia (el grupo de resistencia), si se querían entregar, ¿por qué los mataron?”.

La vida de Andreína

Andreína envió mensajes a su familia antes de morir: “pidió perdón, nos dijo que nos amaba mucho y a las amiguitas les envió mensajes de texto en los que les pedía que la ayudaran, que la habían hecho presa. Ella se sintió atrapada pero nunca imaginó que la iban a asesinar”, narra Shirley Ramírez, hermana de la joven.

Tenía 30 años y fue criada en la religión católica, por lo que sus parientes aseguran que era incapaz de atentar contra alguien.

Conoció a su esposo, Jairo Lugo, quien también cayó abatido en el operativo, cuando alquilaba teléfonos celulares en las inmediaciones del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), en San Cristóbal.

Después de pasar juntos estas festividades navideñas, la familia desconocía que ella iría a Caracas, creyeron que estaría en Maracaibo, donde reside, hasta que el pasado lunes envió una nota de voz a su hermano pidiendo que la perdonaran.

“Ahí empezó nuestra angustia, luego vimos los videos que difundió el muchacho Óscar Pérez y reconocimos a Jairo (esposo de Andreína)... y hasta que nuestra hermana, que está en Caracas, no pasó a reconocerla en la morgue, no nos convencimos de que estaba muerta. No creíamos nada”.

El cuerpo sería entregado

Familiares y amigos de Andreína Ramírez Mantilla, se encontraban al cierre de esta edición concentrados en el cementerio Jardines del Mirador, ubicado en San Cristóbal, a la espera del féretro de la joven que habría salido de la morgue de Bello Monte en Caracas cerca de las 2:00 de la tarde hora local de Venezuela, con destino a un aeropuerto tachirense.

Al campo santo acudieron parte de la sociedad civil del Táchira, integrantes del movimiento estudiantil que declararon estar dispuestos a todo con tal de que sea abierta la urna.

Al momento de cerrar esta información ningún órgano de seguridad había llegado al cementerio