¿Militarización, la salida a la crisis con Venezuela?

Son 2.219 kilómetros los que dividen a Colombia de Venezuela, siendo esta la frontera más grande que tienen ambos países. Alejados por la selva del Amazonas, las carreteras de Norte de Santander y el territorio arenoso de La Guajira, estos sectores se convirtieron en el hogar temporal de aquellos que atraviesan esa línea imaginaria que nos divide para buscar en Colombia una alternativa de vida o el camino hacia otro país de la región.

El miedo es protagonista. Hay quienes rumoran que habrá un nuevo cierre peatonal de la frontera en el Puente Internacional Simón Bolívar, versión que no ha sido confirmada por ningún gobierno. Pero este no es el único motivo de preocupación: el gobierno de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, anunció que desplegaría tropas en la frontera. Incluso, en las últimas semanas, el gobierno colombiano ha denunciado dos incursiones militares de ese país, en Paraguachón (La Guajira) y en Vichada.

Tras las declaraciones del secretario general de Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, quien habló de considerar todas las opciones para la crisis de Venezuela, el pasado 12 de septiembre once de los 14 gobiernos que integran el Grupo de Lima “manifestaron su preocupación y rechazo ante cualquier curso de acción o declaración que implique una intervención militar”. Pero, entre esos once países firmantes no estaba Colombia. Al respecto, el canciller Carlos Holmes Trujillo, explicó que la falta de respaldo de nuestro país no significaba que se quisieran abandonar los canales diplomáticos.