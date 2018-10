La inflación en Venezuela superaría 4 millones por ciento a final de 2018

Por su parte, el legislador Juan Andrés Mejía dijo que la inflación en el país “no va a hacer sino aumentar”, y r ecomendó a los venezolanos comprar “algún activo” con el dinero que tengan ahorrado en los bancos. “La plata no la deje en el banco para que por lo menos no pierda su valor”, explicó.

Según Mejía, el incremento de la masa monetaria en 173,4 % en el último mes y medio, así como las recientes decisiones del Gobierno de Nicolás Maduro en el ámbito económico, son los principales causantes del alto índice de inflación en el país. “Entendamos que esta situación no va a cambiar si no hay un cambio del modelo, si no hay un cambio de quien dirige la economía”, añadió.

El Parlamento venezolano, que informa de las cifras de la inflación desde enero de 2017 debido a que el Banco Central lleva más de dos años sin ofrecer estos datos, consideró a principios de septiembre que el último paquete de medidas económicas dictado por Maduro “disparó la hiperinflación” en la que se encuentra el país desde octubre de 2017.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) había estimado que este indicador cerraría este año en 1.000.000 %.

Venezuela padece una severa crisis económica pese a su enorme riqueza en recursos, lo que obligó a Maduro a lanzar un paquete de medidas para intentar sacar al país de la crisis. Con todo, opositores y analistas señalan que esas medidas, que incluyen congelación de precios y reforma fiscal, no atacan la raíz de los problemas de la economía venezolana.