Franklyn Duarte, parlamentario de la Asamblea Nacional, opina que “nadie nos va a detener en esta nueva lucha. Queremos un presidente interino ( Juan Guaidó ), pero lo queremos cumpliendo funciones en Venezuela. No lo queremos en el exilio, ni cumpliendo funciones dentro de una embajada, lo queremos aquí”, precisó.

En relación al rumbo que Venezuela tomará a partir del llamado a la calle que se ha hecho para el próximo miércoles, crecen las expectativas y el optimismo. Simón Colmenares, habitante de Catia, zona popular de Caracas, señala que “buena parte de los venezolanos considera que la Asamblea Nacional está haciendo las cosas bien. Las decisiones no han sido apresuradas y es de notarse que existe coordinación, trabajo en equipo y orden en los objetivos que se han planteado”.

Y agregó que los resultados de lo que va a pasar no son fáciles de vaticinar, “pero después del 23 de enero se van a despejar muchas dudas en relación al futuro del país. Queremos ir a la calle y vamos a salir porque estamos jugándonos el todo y no queda otra alternativa. La gente está decidida y no le tiene miedo a esos grupos colectivos que manda Maduro a amenazarnos”.

En la capital venezolana y en las principales ciudades donde se ha convocado para la movilización no se han dado a conocer aún los puntos de encuentro, ni la ruta que llevará la marcha por motivos de seguridad.

Para el politólogo y profesor de la Universidad del Zulia, Jesús Castillo, el 23 de enero se presenta como una oportunidad diferente para los venezolanos porque en el escenario de ahora hay vocería internacional, algo distinto de hace seis meses atrás. “Se garantiza a los factores de oposición oxígeno financiero para poder hacer sus actividades, además de dar una oportunidad a los opositores de volverse a reencontrar y unirse”, dijo.

Vendrán después del 23, agregó, nuevas fechas para salir a la calle y si las convocatorias toman fuerza, gobierno y oposición se verán en la obligación de sentarse a dialogar en una mesa de negociación.

Castillo explica que los caminos que empieza a transitar Venezuela no son de soluciones mágicas y no sobrevendrá un evento asombroso que cambie todo de la noche a la mañana a menos que las fuerzas armadas actúen.

“El ambiente político actual solo lo cambian las fuerzas armadas, nadie más. Si las fuerzas armadas quieren, llaman Maduro, convocan a una junta interventora y nombran un gobierno de transición, en un solo día. Sin la intervención las fuerzas armadas no hay organización civil ni del gobierno, ni de la oposición que puedan cambiar la realidad política de Venezuela”.

Gerardo Ramírez, coordinador de la coalición sindical del gremio de educadores que ya suman 10 días protestando en las calles de Venezuela, señala que “ayer no teníamos esperanza y de la nada ha nacido un nuevo líder en el que hemos decidido creer, es Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional. Vamos a seguirlo y atender al llamado que nos está haciendo a salir a la calle el próximo 23 de enero”.