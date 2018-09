Otras siete señales graves del cambio climático

Lo hicieron con el reciente huracán Florence, que asoló las Carolinas en Estados Unidos. Y encontraron que sería 80 kilómetros más grande y aportaría 50 % más lluvia de lo que hubiera sido de no existir el calentamiento del planeta.

La modificación de la línea de árboles es gradual, pero al caminar en el Parque Territorial Tombstone en Yukón, Canadá, se advierte el cambio en el tamaño de la vegetación que cubre la superficie, según un artículo en The Narwhal.

Aunque andan en la altura, los animales alpinos están siendo empujados más hacia arriba a una tasa alarmante según un estudio publicado en Global Ecology and Biogeography.

Por los meses de la primavera se produce la gran migración de aves en Norteamérica. Un estudio en Plos One liderado por Eric Waller, mostró que esta llega cada vez más temprano en esa parte del continente, aunque no de modo uniforme en toda la región.

Un barco carguero partió de Busan, Corea del sur, a través de los Mares de Siberia y Laptev, cruzando la ruta ártica rusa acompañado por el rompehielos 50 Let Pobedy.

Jérôme Benveniste, de la Agencia Espacial Europea, informó que el aumento en el nivel del mar se aceleró en los últimos cinco años y hoy es de 5 milímetros al año.

Un ritmo que en caso de mantenerse constante haría que el mar subiera dos metros al final del siglo.

La situación podría ser peor si se considera un estudio de científicos del Imperial College London, que al estudiar el clima del pasado encontró que un aumento de 2° C en la temperatura del planeta derretiría el casquete polar oriental de la Antártida. Sería suficiente para que el nivel del mar aumentara cuatro metros, un proceso que sería largo y aunque sería inevitable habría tiempo para adaptarse.

El Acuerdo de París sobre el cambio climático busca que le temperatura no suba más de 2° C, así que el deshielo no podría detenerse.