Animales famosos que murieron en 2018

25 abril. Muere Inuka, el primer oso polar nacido en el trópico

Inuka murió de 27 años, una edad que equivale a 70 años en los humanos. Nació el 26 de diciembre de 1990 y era una de las principales atracciones del zoológico de Singapur. Padecía diversos problemas de salud vinculados a su edad, en particular artritis y finalmente le aplicaron la eutanasia para evitarle el dolor. Sus padres fueron Sheba, nacida en cautividad, y Nanook, nacido en libertad. La muerte de Inuka pone fin a una era en el zoológico de Singapur ya que la dirección anunció que no será reemplazado y por lo tanto no habrá más osos polares.

Junio 4. Muere Pelusa, la elefante del zoológico de La Plata

El paquidermo fue protagonista de una película argentina titulada Un elefante color ilusión, 1970, y estaba próxima a ser trasladada al Santuario de Elefantes de Brasil, pero murió a causa de una enfermedad en sus patas traseras denominada pododermatitis crónica, producto del cautiverio, que le impedía moverse con normalidad y acostarse a descansar.