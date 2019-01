6 veces más hielo ha perdido la Antártida

El asunto va en serio: la Antártida se está descongelando a un ritmo vertiginoso, seis veces más de lo que se estimaba.

Entre 1979 y 2017 pasó de perder 40 gigatoneladas de hielo año a 250, con una gran parte en años recientes proviniendo de la Antártida Occidental.

Son datos que aporta el estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences por glaciólogos de la Universidad de California en Irvine, la Nasa y la Universidad de Utrecht en Holanda.

Por este deshielo el nivel del mar aumentó casi 2 centímetros durante el periodo.

“Es solo la punta del iceberg”, explicó Eric Rignot, cabeza de la investigación. “Si la capa de hielo de la Antártida continúa derritiéndose, esperamos un aumento del nivel del mar de varios metros en los próximos siglos”.

El amplio estudio que analizó cuatro décadas, también examinó 18 regiones de 176 cuencas en el continente blanco.

La ganancia o pérdida de hielo se estima comparando la acumulación de hielo por la nieve con la descarga de agua de los glaciares, la sublimación y la erosión del viento.

Rignot y colegas combinaron datos de satélites con modelos climáticos para estimar el balance de la masa de hielo de 1979 a 2017.

Los autores estimaron que desde 1979, la Antártida Occidental, la Oriental y la península Antártida contribuyeron con 6,9 milímetros, 4,4 y 2,5 milímetros al aumento del nivel del mar respectivamente.

Los resultados indican que la región oriental, en particular Wilkes Land, ha sido gran contribuyente al aumento del nivel del mar en las pasadas cuatro décadas, hecho que amerita más vigilancia sobre esa zona.

La pérdida de hielo se asocia con aguas profundas circumpolares más cálidas, resultado del calentamiento global.