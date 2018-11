Así se apoderarían las ratas del mundo

Exitosas hoy en día, podrán tener condiciones más favorables para su expansión en todo el planeta.

Bajo un escenario de aumento de la temperatura 2° C, las ratas se tomarían virtualmente el planeta.

Eso sugieren expertos que han analizado las perspectivas del conocido y temido, por muchos, roedor.

Bobby Corrigan, experto de Cornell University ha explicado a los medios de comunicación que las ratas tienen un periodo de gestación de 14 días y pueden comenzar a reproducirse a solo un mes de nacidas. Una rata preñada puede dar origen a entre 15.000 y 18.000 nuevas ratas en un año.

La ola de roedores ha sido alertada en distintos momentos por científicos. El problema será más serio al saberse que en 2050 el 70 % de la población humana vivirá en ciudades.

En Nueva Zelanda, por ejemplo, hubo un brote de ratas dado que el verano fue uno de los más calientes de los registros.

“En algunos sitios creemos que la población de roedores podrá aumentar 10 veces”, según dijo Graeme Elliot a The Guardian, diario que tituló la nota como un “ratacalipsis”.

“Hemos tenido poblaciones de aves completamente exterminadas por la alta cantidad de ratas, así que pueden suceder cosas horribles y seguramente veremos lo peor la próxima primavera, cuando ellas anidan”.

Se estima que bajo un aumento de 2° C en la temperatura transformará la fauna y la flora de manera sensible.

En Nueva York, Filadelfia y Boston en Estados Unidos las ratas se están reproduciendo más rápido hoy, ejemplo de cómo puede ser esa multiplicación de roedores.

Diarios como The Post and Courier, en Charleston, Estados Unidos tituló la nota sobre las ratas “Si el cambio climático no lo asusta, tal vez una explosión de ratas sí”.

Y eso es lo que puede suceder bajo las actuales condiciones de calentamiento global.