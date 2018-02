¿Por qué se acelera el calentamiento de la Tierra?

En 2017 la situación no mejoró: no fue el año más caliente, sí el segundo y la temperatura estuvo 0,9° C por encima del período 1951-1980.

El análisis presenta la gravedad de la situación: el período 2014-2016 fue 0.24° C más caliente que 2010, que era hasta entonces el año más caliente.

Así, entre 1900 y 2013 la temperatura global promedio de la superficie aumentó 0,9° C. Es decir, que aquellos tres años contribuyeron con un quinto de este aumento de la temperatura desde el inicio de la Revolución Industrial.

El límite de 1,5° C bajo el cual se debe mantener el planeta es base del Acuerdo de París sobre el cambio climático. Para los autores, la Tierra se ha calentado un poco más de 1° C y se acerca al 1,5° C, un dato corroborado por la Nasa, que reportó que en el último siglo la temperatura se elevó un poco más de 1° C.

Aunque la variabilidad natural del clima no puede explicar el pico, el fuerte fenómeno de El Niño de 2015 a 2016 incidió esos años en el mayor calentamiento.

Desde 1993 se sabe que 90 % del exceso de calor es almacenado en el Océano Pacífico y una parte, el de la región occidental, fue devuelto a la atmósfera en El Niño.

Esa acumulación en los océanos es solo temporal.

Un exceso de calor que tendrá consecuencias.