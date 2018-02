Hoy es el Día de los Osos: Colombia fortalece su protección

Es un emblema casi nacional, pero no por eso deja de perseguírsele y, en algunos casos, causarle la muerte. Hoy se celebra el Día Mundial para la Preservación de los Osos y Colombia posee al andino o de anteojos Tremarctos ornatus que se encuentra en 22 de las 59 áreas protegidas bajo alguna de las figuras del Sistema Nacional de Parques Nacionales Naturales.

Parques Nacionales, junto a Wildlife Conservation Society desarrolla la iniciativa Conservemos la Vida que incentiva la convivencia armónica con el oso andino para evitar conflictos entre este y los humanos.

Un informe de Parques a propósito del Día Internacional recordó que en 2016, en Junín, Cundinamarca (zona de influencia del Parque Nacional Natural (PNN) Chingaza), “un oso fue encontrado muerto, generando la primera condena judicial por la cacería de un animal silvestre. Después en 2017 en el mismo Chingaza, se encontró otro ejemplar abaleado en el municipio de Fómeque”.

Pero hubo más situaciones irregulares: en el PNN Complejo Volcánico Doña Juana – Cascabel “se encontraron dos garras y una amenaza escrita en contra de los osos. En PNN Pisba se difundió la fotografía de un oso muerto con sus cazadores exhibiéndolo como un trofeo”.

Estos casos generaron indignación a la vez alertaron acerca de las amenazas que se mantienen sobre esta especie, que goza de protección en todo el territorio nacional, casos

que despertaron la indignación general y la preocupación por el estado de esta especie emblemática.

El oso andino es llamado un jardinero por la dispersión de semillas que hace en su ciclo vital.

El Tremarctos ornatus es pacífico. Su dieta se basa en plantas dulces como uva camarona y bromelias que le aportan la energía para sus largas caminatas por las montañas. Y si bien consume carne silvestre no es un depredador para temer.

Hoy hay comunidades que ven en su presencia una oportunidad para transformar sus procesos productivos, que incluye el buen manejo del ganado con la estabulación (confinándolo en cercas), la mejora del forraje y la diversificación en otras actividades.

Parques Nacionales alertó por una práctica que comienzan a tener algunos guías, que dejan presas muertas para que se acerquen los osos y los turistas logren verlos.

“Como turistas y visitantes de la alta montaña, nuestro objetivo no debe ser una selfie con el oso, o molestarlo y perseguirlo para fotografiarlo. Disfrutemos de su presencia a la distancia, de la observación de sus huellas y comederos, sabiendo que no estamos irrumpiendo en su casa. Al igual que a nosotros no nos gustaría que vinieran a tomarnos fotos o entrar en nuestros hogares”, dice Ángela Parra, bióloga especialista en Derecho Ambiental y guardabosques de Parques Nacionales Naturales.