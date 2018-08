El hombre al que le temen las petroleras

“Todos los consumidores compartimos responsabilidades, sean las empresas farmacéuticas, los bancos, las cadenas hoteleras, las aerolíneas o los consumidores individuales, los que conducimos un auto o los que utilizamos calentadores en la casa. Pero una responsabilidad especial para corregir la situación está en manos de las empresas de petróleo y gas, que tienen las destrezas y los recursos y que además tienen la obligación moral para alinear sus inversiones en combustibles fósiles y en otras fuentes alternativas de energía. No es suficiente esconderse detrás de esos nubarrones para decir que los gobiernos son los responsables de tener y adoptar leyes nuevas”.

¿Qué se puede derivar de los litigios contra ellas?

“Es importante entender cómo las emisiones específicas de las empresas han contribuido al cambio climático y cuál proporción de los eventos y daños climáticos son atribuibles a eventos humanos como las emisiones de gases de efecto invernadero.

Habiendo dicho esto, probablemente las empresas transmitirían cualquier gasto financiero a sus consumidores, no saldría de sus bolsillos, y eso está bien en la medida en que los consumidores deben pagar el costo real por utilizar productos de combustibles fósiles. En estos momentos estamos escondiendo el costo real porque no pagamos por los daños ambientales, no solo el cambio climático, la contaminación del aire también, de la tierra, de los mares. Eso no lo pagamos hoy”.

¿Cómo están estas empresas?

“Están preocupados por la posibilidad de que pierdan. Y si se les determina responsabilidad o no, lo importante es que tienen que ver cómo van a reducir su contribución al CO2 en la atmósfera por los combustibles fósiles, y que lo hagan de forma proactiva y no esperen a que los gobiernos lo exijan. Es un cambio actitudinal. O lideran el tema o sálganse del panorama”.

¿Y esto cómo está ligado a eventos más fuertes, como los huracanes por ejemplo?

“El cambio climático puede tomar diferentes formas, no solo alrededor de los huracanes. Posiblemente puede basarse también en vectores de enfermedades. El caso de las tormentas es solo uno, pero hay muchos más. Están los campesinos que deben irse porque la tierra ya no es buena y es probable que nos llenemos de refugiados climáticos, millones de personas. Necesitamos soluciones políticas y gubernamentales para estos temas también. Las empresas de combustibles deben estar a la vanguardia de cómo solucionar este tema y ojalá inviertan en los asuntos adecuados para ayuda a transformar la economía global para alejarla del carbono en las siguientes dos o tres décadas”.

¿Hay que eliminar el uso de combustibles fósiles?

“No es algo que haya que hacer hoy, tenemos unas décadas para hacerlo, pero sí debemos limitar la cantidad de emisiones ya para frenar el aumento de temperatura. Además, hay demasiadas incógnitas, muy peligrosas, en términos de qué sucedería si excedemos esos 2 grados de aumento de temperatura.

Estos combustibles son útiles, claro, todos disfrutamos del desarrollo económico, la seguridad y el confort, pero es justo que las empresas contribuyan a solucionar el problema que ayudaron a crear” .