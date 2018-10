Humanidad ha destruido 2.500 millones de años de evolución

Con la extinción de más de 300 especies de mamíferos por acciones de los humanos se borraron 2.500 millones de años de desarrollo evolutivo sobre el planeta, reveló un estudio en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Esto pese a que como especie el Homo sapiens solo ha vivido los últimos 200.000 a 300.000 años.

Los datos son parte de un trabajo conducido por el paleontólogo Matt Davis, de la Universidad Aarhus en Donamarca y pintan un cuadro gris sobre el futuro del planeta con el agravamiento de las condiciones por el cambio climático.

En la escala global, escribieron los autores en el artículo, esa pérdida de diversidad filogenética solo puede ser recuperada con el tiempo a medida que las especies evolucionen y generen una nueva historia evolutiva, pero se preguntan a la vez: ¿dada la creciente tasa de extinciones, podrán evolucionar con rapidez para recuperar la diversidad perdida en la escala de tiempo humana?

Bajo el marco de un árbol de surgimiento-muerte, los investigadores demostraron que incluso si las tasas de extinción caen a niveles preantropogénicos, recuperar la diversidad filogenética perdida tomaría varios millones de años.

El hallazgo refuerza la magnitud de la extinción en curso, la sexta grande en la historia de la vida sobre la Tierra.

El estudio revela que incluso si los humanos redujeran su acción destructora en los próximos 50 años, a los mamíferos les tomaría de 5 a 7 millones para repoblar el mundo con el mismo nivel de biodiversidad visto antes de las actividades humanas y de 3 a 5 millones de años para regresar al nivel actual.

En otras palabras, recuperarse, a los mamíferos les tomaría al menos 10 veces el tiempo que han existido los humanos.

La medida establecida por los autores, la diversidad filogenética toma en cuenta la cantidad de tiempo que a una especie amenazada o extinguida le tomó evolucionar.