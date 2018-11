El plástico y otros desechos ahogan el océano

Recientemente McDonald´s anunció que no ofrecerá pitillos en sus restaurantes en Latinoamérica, a menos de que se los pidan. Starbucks planea eliminarlos para 2020 y Alaska Airlines ya lo hizo. Es una de las primeras aerolíneas en erradicar las pajitas y agitadores de plástico. Esto último debido, en parte, a Shelby O’neil , una niña scout a la que le preocupa el ambiente y les hizo una carta para que consideraran eliminar o cambiar a biodegradables los 22 millones de pitillos que usaban al año, según lo reseña el blog de la misma compañía.

Solo en Estados Unidos se produjeron 500 millones de pitillos al día en 2015 y ese mismo año The Nature Conservacy, una ONG dedicada a limpiar los océanos, recogió un total de 439.000 unidades en las playas del mundo. El éxito de estas iniciativas en 2016 fue tal que el principal productor de estos tubos de plástico en Colombia, Promociones Fantásticas, registró una caída del 60 % en sus ventas en tan solo cuatro meses, según reportó Portafolio en 2017.

Hoy, casi todo está, al menos en parte, hecho de plástico: la ropa, teléfonos, computadores, muebles, accesorios, casas y carros. No es exagerado decir que la vida moderna sería imposible sin el plástico, según dijo en el foro Reddit Hannah Ritchie, del proyecto Nuestro mundo, en datos de la Universidad de Oxford y Heidi Savelli-Soderberg , de Ambiente ONU.

La conexión entre los océanos y la ciudad es directa, no solo porque los residuos que se producen en los centros urbanos van a parar a ellos (y a los rellenos sanitarios), sino porque estos ecosistemas son fuente de alimentación para la población que vive lejos de las costas.

El plástico los amenaza, y además hay otros contaminantes. De acuerdo con una campaña del Proyecto de contaminación a tope de cigarrillos de Estados Unidos, se busca prohibir los filtros de cigarrillos, que están hechos de acetato de celulosa, un tipo de plástico que puede tardar más de una década en descomponerse, pues de los 5.6 billones de cigarrillos que se fabrican con estos filtros cada año, hasta dos tercios se descargan de manera irresponsable.

Ospina, quien también es ingeniera industrial de la Universidad Nacional de Colombia, agrega que sí hay cosas que los ciudadanos pueden hacer para ayudar (Ver Claves), pero además de consciencia ciudadana es importante que se haga presión a través de las vías legales y políticas a las grandes corporaciones que producen productos contaminantes de forma masiva.

El icopor es otro gran problema sublevado por recientes prácticas masivas en restaurantes de comidas rápidas y en supermercados. “Se dejó de usar vajilla de cerámica y el facilismo los ha hecho servir comida en platos y vasos de icopor”, reitera la ingeniera. “Por eso cuando pida domicilio o salga a comer, no solo exija que no le den pitillo, sino que no le den icopor”, recomienda.

“Hay que pedir a las empresas que dejen de sobreempaquetar sus productos. ¿Para qué envolver las frutas en bandejas de icopor? Ellas ya tienen cubierta natural”, interpela Ospina, quien recientemente volvió del Pacífico, específicamente de Iscuandé, donde la situación es incontrolable.

Revertir estas tendencias es tarea de todos. El icopor, por ejemplo, nunca se biodegrada.

Son tantos los elementos que no se biodegradan o tardan años en hacerlo que ya habitan el océano que Rhiannon Moore, de la iniciativa Ocean Wise, asegura que para 2050, este plástico pesará más que todos los peces del océano.

Es importante de ecologizar la vida personal, sin embargo, Savelli-Soderberg cree que aunque el eco de un consumismo responsablemente ambiental puede ayudar a expiar su culpa, solo los movimientos de masas tienen el poder de alterar la trayectoria de la crisis climática. Esto requiere, dice la ambientalista, que los humanos dejen de pensar como individuos y confíen en el poder de la colectividad. Por ejemplo, la iniciativa para limpiar los océanos Break free from plastic encontró más de 100.000 piezas o porciones de plástico imposibles o muy difíciles de reciclar y más del 65 % correspondían a empaques de productos de grandes corporaciones mundiales.

Cuestione su día a día. Usted también puede ayudar a cuidar el océano, desde su cotidianidad, desde lo simple. Es más, no se le olvide que los peces no son los únicos que se pueden ver afectados: el microplástico está llegando a su plato.