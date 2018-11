El fondo del océano se está disolviendo

El fondo del mar... se está disolviendo. Sí, tal como suena y el responsable es uno: el cambio climático acelerado por las acciones humanas.

No es general esa disolución hoy en día, pero podría serlo. Hay unos sitios donde el proceso anda acelerado.

¿Por qué sucede esto?

El océano es un gran sumidero del carbono de la atmósfera y este acidifica el agua (que además afecta los animales con conchas). En las profundidades, donde es muy alta la presión, esa agua ácida reacciona con el carbonato de calcio que cae de las criaturas con conchas muertas. Este proceso neutraliza el carbono y genera bicarbonato.

Ese proceso se ha dado por millones de años, pero como los humanos generan cada vez más y más carbono a partir de los combustibles fósiles, cada día más es absorbido por los océanos. La Nasa estima que un 48 % de ese exceso producido por las actividades humanas ha sido secuestrado en los mares.

Pero entonces, estos se hacen más ácidos y el proceso de disolución en el fondo se acelera también.

Varios científicos, encabezados por Robert Key, de Princeton University, estimaron la probable tasa de disolución alrededor del mundo, basándose en datos actuales del agua, mediciones del carbonato de calcio en el fondo y otras variables.

Estos datos los compararon con lo que ocurría antes de la revolución industrial.

El estudio, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, tiene noticias dulces y... ácidas.

Lo bueno: en la mayoría de las áreas de los océanos no hay una gran diferencia en la tasa de disolución del carbonato de calcio entres los dos periodos, pero existen varios puntos calientes (hotspots) donde las emisiones humanas están marcando diferencia y son una alerta de lo que puede suceder.

El mayor está en el Atlántico Norte occidental, donde el carbono de antropogénico responde por el 40 al 100 % de la disolución del compuesto. También hay otros puntos en el Índico y el Atlántico sur, donde los abundantes depósitos y rápidas corrientes submarinas aceleran la disolución.

En el primer lugar, la capa oceánica sin carbonato de calcio ha subido 300 metros. Esa profundidad es la llamada profundidad de compensación de la calcita, donde la caída de carbonato de calcio de los animales muertos se cancel por la acidez oceánica. Bajo esa línea, no existe acumulación del carbonato.

¿Y? La mayor profundidad indica que hoy hay mayor carbono en el océano, las reaccione se dan más rápido y a profundidades menores.

Ese ciclo se ha dado por miles o millones de años, pero aumentó el ritmo y no se sabe qué significará para muchos animales marinos esa mayor profundidad.

Se considera que en las próximas décadas, esa disolución también se presentará en otras áreas del océano.

“El ambiente béntico (fondo) del mar profundo, que cubre cerca del 60 % de nuestro planeta, entró en el Antropoceno”, escribieron los autores.