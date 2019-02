Llevamos 4 años seguidos con las temperaturas más altas

El planeta se sigue calentando año tras año, reveló la Organización Meteorológica Mundial.

Los últimos 4 años han sido los más calientes desde que se llevan registros (1880). El año pasado fue el cuarto más caliente.

Pero el dato más preocupante del balance entregado por la OMM es que la temperatura del planeta ha subido 1° Celsius en comparación con la era preindustrial (1850-1900). Equivale a 2/3 de los 1.5° C sobre los que se basan las proyecciones para tratar de contener el calentamiento global.

La meta del Acuerdo de París es que de ser posible la temperatura se estabilice en 1.5° C y en todo caso no pase de 2° C, límite considerado por algunos estudios como seguro para no afectar más las condiciones del planeta.

Con los compromisos de los países signatarios la temperatura se encamina a subir alrededor de 3° C a finales de siglo.

El año 2016, en el que hubo un fuerte fenómeno de El Niño, sigue siendo el más caliente, 1.2° C sobre la era preindustrial, mientras 2015 y 2017 estuvieron 1,1° C por encima.

“La tendencia de la temperatura a largo plazo es mucho más importante que el ránquin de años individuales y la tendencia es hacia arriba”, en palabras de Petteri Taalas, secretario general de la Organización.

Y hay más: “los 20 años más calientes de los registros se han dado en los pasados 22 años. El grado de calentamiento durante los pasados 4 años ha sido excepcional, tanto en tierra como en el océano”.

Las temperaturas solo son una parte del cuento, El tiempo extremo afectó muchos países y millones de personas, con devastadoras repercusiones para las economías y ecosistemas, de acuerdo con el funcionario.

Y no es mentira. El informe de la oficina del clima de Estados Unidos, (NOAA) mostró que en 2018 en ese país hubo 14 eventos catastróficos relacionados con el clima, totalizando US$ 91.000 millones en pérdidas, el cuarto año más desastroso desde 1980.

“Varios de los eventos climáticos extremos son consistentes con lo que esperamos por el cambio climático. Es una realidad que necesitamos enfrentar. La reducción de las emisiones de gases de invernadero y las medidas de adaptación climática deberían ser una prioridad global”, explicó Taalas.

El reporte d ella OMM mostró además que el año pasado la temperatura del planeta estuvo 0,38° C más alta que el periodo 1981-2010.

Y 2019 comenzó también con eventos extremos, como el calor sofocante en Australia, el enero más seco de la historia en Tasmania y la ola de frío en Estados Unidos y el Hemisferio Norte que, dijo Taalas, no desvirtúa para nada la existencia del cambio climático.