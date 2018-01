Desde el espacio, la Nasa estudiará la biodiversidad colombiana

La Nasa tiene ahora otro compromiso: investigar la biodiversidad colombiana, gracias a tres proyectos propuestas por el Instituto Humboldt e instituciones de Estados Unidos.

Las propuestas serán financiadas por la agencia espacial y desarrolladas con el American Museum of Natural History, el Instituto Max Planck y las universidades City of New York, Pace, Yale, Temple y Northern Arizona

Con la información que se obtenga se conocerán indicadores de estado y degradación de los ecosistemas, así como el atlas de la biodiversidad nacional fundamental para la toma de decisiones.

Los proyectos integrarán las observaciones terrestres para la toma de decisiones sobre la gestión y conservación de la biodiversidad y consolidarán una red nacional de observación de la diversidad biológica, aparte de desarrollar herramientas informáticas que formen mapas de distribución de especies y de estructura de hábitats a partir de imágenes satelitales, entre otras actividades, dijo el Humboldt en un comunicado.

Estas iniciativas apoyan la gestión GEO, red global de observaciones satelitales de la Tierra, que se concentra en temas como agricultura, clima, salud, biodiversidad, energía, desastres, desarrollo urbano e infraestructura.

Todos los proyectos colombianos se centran en biodiversidad, explicó María Cecilia Londoño, investigadora del Instituto Humboldt y coinvestigadora de dos de las tres propuestas.

Para estudiar la degradación de ecosistemas, se utilizará información del satélite Gedi de la Nasa. Es parte de la Estación Espacial y registra imágenes terrestres para investigar las dinámicas de los ecosistemas globales. Hoy también monitorea bosques tropicales con disparos de rayos láser a las copas de los árboles, tomando datos de su altura y estructura interna.

También se creará un software para evaluar indicadores de cambio de la biodiversidad, dijo el coinvestigador Jorge Velásquez, del Instituto Humboldt

El Humboldt comenzará de inmediato a poner en marcha los proyectos y centrará la toma de decisiones en la red Peace ((Plataforma para análisis ecológicos de los ecosistemas colombianos) conformada por académicos de las universidades Nacional de Colombia, de los Andes, del Rosario, Industrial de Santander, de Medellín, entre otras, quienes darán soporte a los análisis con el fin de elaborar síntesis de datos sobre biodiversidad.

Colombia posee 81 tipos de ecosistemas y ha registrado casi 60 000 especies.