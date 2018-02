Animales que no tienen ojos, pero ven

Órgano que no se usa se atrofia, a veces representando una ventaja, y de eso da cuenta el Astyanax mexicanus, habitante de oscuras cavernas en las que depende de otros sentidos para alimentarse y sobrevivir.

Son varios los animales ciegos, como el topo de nariz estrellada Condylura cristata y la rata topo desnuda Heterocephalus glaber.

De las profundidades marinas, donde no llega la luz, hay ejemplos de peces y camarones ciegos y otros que utilizan la bioluminiscencia para atraer presas o pareja.

Se creía que las estrellas de mar a gran profundidad no veían, pero un estudio liderado por Marie Helene Birk y publicado en Proceedings of the Royal Society B encontró que 12 de 13 especies estudiadas tenían ojos compuestos en las puntas de sus brazos. La que no los tenía era una de aguas poco profundas que vive en cavidades en el piso océanico.

Entre esos habitantes de los fondos marinos, Novodinia americana es la especie con mayor agudeza visual, mientras que Diplopteraster multiples es la más sensible a la luz. Estas dos son bioluminiscentes, tal vez, especulan los investigadores, para comunicarse y atraer pareja en un hábitat en el que casi todos son ciegos, aunque ha sido un ambiente poco estudiado, según expresa a The Scientist el biólogo Sönke Johnsen, de Duke University, no involucrado en el hallazgo.

Que cada una de estas especies posea capacidades y características visuales distintas muestra una diversidad ecológica alta.

Sin resolver queda el porqué si muchas especies de las profundidades no ven, estas estrellas sí tienen ojos. Y en general a mayor profundidad poseen menor capacidad de resolución espacial.

Pese a ello, una de las que habitan a más de 1.000 metros poseen buena visión e interesantemente también es bioluminiscente.