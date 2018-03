¿Por qué tanta muerte masiva de animales?

No hubo muertes de animales de otras especies ni enfermedades del ganado ni de las personas de la región.

En esos días la temperatura subió a 37° C y la humedad a 80 %, factores suficientes para activar la bacteria y así pudiera llegar a la corriente sanguínea produciendo septicemia.

Debe ser una muerte terrible: primero se secan los brazos, luego se despegan y la víctima continúa su deterioro, quedando expuestos sus órganos internos, hasta que solo queda una masa amorfa.

Entre 2013 y 2015 una peste diezmó la población de 18 especies de estrellas de mar a lo largo de la costa oeste de Estados Unidos, alcanzando hasta México, la más grande afectación conocida de un taxón marino no comercial.

La prevalencia en las diferentes zonas estuvo entre el 61 % y el 100 %.

En un artículo en Philosophical Transactions of the Royal Society B, Morgan Eisenlord y colegas estudiaron el caso en el sector del estado de Washington. Hallaron que la temperatura del agua estuvo, en 2014, 2 a 3° C sobre lo normal, consistente con la mortalidad observada en ese lapso.

Las estrellas de mar grandes desarrollaban primero la enfermedad que las jóvenes, pero estas morían más rápido.

Aparte del calentamiento del mar, se estableció que la enfermedad era producida por un densovirus de la familia Parvoviridae alentada tal vez por aquel incremento.

Otra investigación en Proceedings of the National Academy of Sciences reveló que ese tipo de virus ha estado presente en la región desde los años 40. En la dispersión y severidad de la enfermedad pudieron tener incidencia las mareas y la exposición al sol en las aguas menos profundas.