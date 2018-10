¿Cuánto calor más aguanta la Tierra?

El esfuerzo debe ser colosal, pero habrá que hacerlo. O sufrir las consecuencias.

El esperado informe del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático sobre el aumento de la temperatura del planeta y la meta perseguida por el Acuerdo de París para que no sobrepase 1,5° C con respecto a los años 1850, reveló que hasta hoy el aumento raya en 1° C y que a 2030 la humanidad tendrá que reducir 49 % las emisiones de carbono con respecto a 2010 y a 2050 lograr neutralidad en las emisiones.

Como va hoy, el planeta se calentaría 3° C a 2100.

Los científicos creen que incluso en calentamiento de 1,5 grados traería un mayor número de olas severas de calor, en especial en el trópico, y tienen un nivel de confianza medio en que habrá más tormentas extremas en regiones altas de Asia oriental y Norteamérica.

El riesgo de un clima severo sería mayor bajo el escenario de los 2° C. Por ejemplo, as temperaturas en días de calor extremo en latitudes medias podría aumentar 3° C bajo un calentamiento de 1,5° C, frente a 4° C en un mundo con 2° C de más.

Bajo una temperatura como esta última, se destruiría el 13 % de los ecosistemas terrestres, aumentando el riesgo de extinción de muchos insectos, plantas y animales. Con 1.5° el riesgo se reduciría la mitad.

Pero para minimizar todos estos riesgos, empresas, gobiernos y la sociedad toda deben actuar con una decisión firme que hasta ahora no se ha visto.