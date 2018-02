Nuevo estudio confirma celeridad en aumento del nivel del mar

A finales de siglo el nivel del mar podría aumentar 10 centímetros por década, una situación inmanejable para muchas comunidades y ciudades costeras advirtió un nuevo estudio que encontró además que ese incremento se ha venido acelerando.

Bajo esta situación, el oleaje por tormentas aumentará la erosión y dañará viviendas, negocios e infraestructura de transporte.

En otras regiones el agua salada afectará las reservas de agua dulce.

El nuevo estudio, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, sugiere que el aumento del nivel del mar será de al menos 60 centímetros al final del siglo, comparado frente al estado de 2005.

La investigación se basó en observaciones satelitales del último cuarto de siglo.

De aumentar el calentamiento global como hasta ahora parece, la situación sería más delicada.

Desde 1993 a 2017, el nivel del mar subió 8 centímetros al menos y la tasa actual está cercana a los 3,4 milímetros por año.

Esta investigación presenta un incremento más moderado que el de otros trabajos recientes. En diciembre pasado una investigación publicada en Earth’s Future sugería un aumento de al menos 120 centímetros a 2010.