Mala cosa: en 2017 aumentaron emisiones de CO2

Luego de tres años de equilibro, las emisiones mundiales de carbono alcanzaron un récord histórico en 2017: se emitieron 32,5 gigatoneladas, debido a la alta demanda de energía y la disminución en los logros que se habían alcanzado en eficiencia, reportó la Agencia Internacional de Energía.

La demanda global de energía creció 2,1 % el año pasado a 14.050 millones de toneladas de petróleo equivalente, más del doble que en 2016, impulsada por un fuerte crecimiento económico.

Esa demanda de energía, en 2016 y cinco periodos anteriores había crecido 0,9 %.

Cerca del 70 % del crecimiento de esa demanda fue provisto por petróleo, gas natural y carbón, mientras que las renovables pusieron casi todo lo otro.

La Agencia reveló que la eficiencia energética se redujo en 2017. Como resultado de estas situaciones, las emisiones globales de dióxido de carbono relacionadas con energía crecieron 1,4 % a 32,5 gigatoneladas.

Esto sugiere, expresó Fatih Birol, según la agencia de prensa Reuters, que los esfuerzos por combatir el cambio climático están lejos de ser suficientes.

El Acuerdo de París busca estabilizar y luego reducir las emisiones de CO2 para que a 2050 la temperatura del planeta no haya crecido 2° C sobre el nivel de la era preindustrial y de ser posible solo 1,5° C.

Esta última meta ya se ha superado varias veces en los dos últimos años

Las emisiones deberían llegar a un pico rápido y declinar constantemente hacia 2020, una reducción que ahora deberá ser mucho mayor dado el incremento de 2016, dice el reporte de la Agencia.

Los países de Asia fueron responsables de dos tercios del aumento global en las emisiones. Las chinas crecieron 1,7 % hasta 9,1 gigatoneladas.

La mayoría de las grandes economías tuvieron un aumento en las emisiones, aunque el Reino Unido, Estados Unidos, México y Japón las redujeron.

La mayor caída se produjo en Estados Unidos, bajando 0,5 % a 4,8 gigatoneladas debido a una mayor participación de las energías renovables.

Asimismo, la demanda de petróleo creció 1,6 %, o 1,5 millones de barriles por día, más del doble de la tasa anual promedio de la última década, debido a la demanda del sector transporte y del sector petroquímico.

También subió el consumo de gas, 3 %, el mayor aumento de todos los combustibles fósiles, con China respondiendo por un tercio de ese aumento. Esto se debe a la abundancia de existencias a un costo relativamente bajo.

Por su parte, la demanda de carbón aumentó 1 %, contrario a los dos años previos, cuando se había reducido. Este aumento se debe a la generación eléctrica a carbón en países de Asia.

Pese a todo, la generación eléctrica con base en renovables subió 6,3 %.