Una ballena perdió su cola por red de pescadores en Chocó

Las redes de pesca son muy utilizadas en esta zona del Chocó y se ubican en estos lugares para pescar todo tipo de especies. “La red es muy fina y no se visualiza bien, estos animales no dependen de la visión sino principalmente de las señales acústicas, y puede que no la haya visto y se haya quedado enredada. En nuestros monitoreos hemos registrado dos ballenas con dos mallas enredadas, una la pudimos asistir en compañía de gente de la zona y la otra no fue posible”, indicó Botero.

La población de ballenas jorobadas cada año migran a las zonas de reproducción en el pacífico sudeste (Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, y Costa Rica) luego de alimentarse en el sur de Chile y la Antártica. Los meses en los que son más vistas son entre el mes de junio y octubre, aunque pueden ser vistas hasta el mes de diciembre.

En las ballenas jorobadas el patrón de coloración y el filo de las colas es como la huella digital de una persona y por eso son tan importantes para que los investigadores las identifiquen.

Las ballenas varan en zonas costeras con cierta frecuencia. Las necropcias de dichos individuos indican enmallamiento, trauma por colisiones con embarcaciones, cáncer, ingesta de plástico así como una gran variedad de enfermedades y heridas.

También hay registro de ballenas vivas con miembros reducidos por heridas que han sanado. Así mismo se han reportado individuos vivos sin cola para ballenas grises y jorobadas en aguas costeras de California. Todos estos son ejemplos de los fuertes impactos de las actividades humanas en los cetáceos.