Y si el clima llegó al temido punto de no retorno

Los días de calor sin precedentes recorren desde mayo buena parte del hemisferio Norte. Y lo que pareciera ser un caso extraño, ocasional, no lo es. “Esta ya no es más una señal de alerta. Es lo que les está sucediendo a millones de personas alrededor del mundo”, palabras de Cynthia Rosenzweig, del grupo de impacto del clima en el Instituto Goddard de la Nasa, que describen una realidad preocupante.

El año pasado fue el tercero más caliente de 131 años de registros, tras 2016 y 2015, confirmó el reporte del Estado del Clima que acaba de entregar un grupo de 500 científicos de 65 países. Y 2018, según la Organización Meteorológica Mundial va por ese camino. Junio fue el segundo más caliente en las estadísticas del Servicio Copérnico del Cambio Climático en Europa.

No hay que olvidar que 17 de los 18 años más calientes se presentaron desde 2001. Tal vez ahora no habrá un punto de quiebre que revierta las tendencias, sino que, al contrario, la Tierra podría encaminarse a lo que un grupo de científicos, en un artículo en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), denomina la ‘Tierra invernadero’. En este escenario, plantean ellos, se desajustarán varios de los sistemas que rigen el funcionamiento del planeta, una reacción en cadena que, de darse, sería dramática.

La tendencia caliente que se experimenta este año no es sorpresa según Elena Manaenkova, secretaria general de la OMM. “Las olas de calor extremo que estamos experimentando son consistentes con lo que esperaríamos como resultado del cambio climático por las emisiones de gases de invernadero. No es un escenario futuro, es lo que sucede hoy”.

Para ajustar, de acá a 2022 todos los años serían más calientes, no por el calentamiento global en sí, sino por la variabilidad natural del clima según predicciones publicadas en Nature Communications, lo que implicaría una especie de doble calentamiento: el natural y el que vienen provocando las actividades humanas.

La temperatura promedio del planeta ha subido 1° C con respecto a 1880, en la era preindustrial. Justamente, acuerdos como el de París sobre el cambio climático buscan que no suba 2° y se estabilice en 1,5° C, cifras que hoy van camino a ser superadas.