¿Y usted qué le va a regalar esta Navidad al Planeta?

No importa lo que le digan, realmente no necesita un nuevo sofá, televisor o computador portátil solo porque es Navidad. Está bien si lo requiere porque el que tiene ya está deteriorado, pero no es necesario renovar la sala cada año. Si desea manifestar aprecio y agradecimiento a sus seres queridos elija obsequios útiles, que de verdad los vayan a usar. Apoye a pequeñas empresas locales. No sucumba ante la atracción consumista de la que habla el sociólogo Zygmunt Bauman en su libro Vida de Consumo, sobre el exceso y que “apuesta a la irracionalidad de los consumidores, y no a sus decisiones bien informadas tomadas en frío; apuesta a despertar la emoción consumista, y no a cultivar la razón”.