Arroz contaminado con cadmio y plomó entró a Colombia

Rafael Hernández Lozano, presidente de la Federación Nacional de Arroceros, Fedearroz, pidió a las autoridades sanitarias y al Ministerio de Agricultura adelantar una investigación sobre el caso de arroz contaminado. En los resultados de las pruebas realizadas por el gremio se encontraron trazas de cadmio y plomo, metales pesados y de alta toxicidad.

El cadmio es tóxico aún en pequeñas concentraciones y el plomo puede causar daño cerebral, aborto espontáneo y una clase de intoxicación conocida como saturnismo plumbosis. Los efectos varían según las cantidades del metal consumidas.

Hernández afirmó, “nosotros hicimos la toma de muestra de unos arroces importados de Ecuador y lamentablemente una dio positiva, lo cual no quiere decir que todos los arroces traigan ese problema”, e invitó al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA a una reunión donde se evalúe el origen del arroz contaminado.

La contaminación del cereal puede provenir de fuentes de agua contaminadas a raíz de la minería ilegal o la incineración de las socas de los cultivos. Tampoco se descarta la posibilidad de la utilización de productos fertilizantes con restos de los metales tóxicos. Sin embargo, Fedearroz exige que el origen exacto de la contaminación se investigue para prevenir casos como este en el futuro.

El presidente de Fedearroz asegura que esta situación no depende directamente del agricultor, quién puede no conocer el estado de salubridad del producto. También insiste en la necesidad de realizar las pruebas pertinentes al producto nacional, pues aunque el arroz contaminado parece provenir del exterior no se descarta la posibilidad de contaminación dentro del país.