Arturo Calle invierte y se expande en América Latina

Un plan de inversiones por 58 mil millones de pesos en los próximos dos años, presencia consolidada en Centro y Suramérica y la firme promesa de que el 99 % de los productos que tiene a la venta son hechos en Colombia, conforman el paquete de estrategias que por estos días ejecuta la comercializadora Arturo Calle.

Aunque 2017 no fue un buen año para el sector y los resultados de la compañía observaron disminuciones frente al 2016, pasó de tener ingresos por 502.7887 millones de pesos a 464.418 millones y utilidades de 10.548 millones frente a 32.582 millones (2016), la apuesta del gerente Carlos Arturo Calle Baena (hijo del fundador), es que luego de las elecciones se dinamice la economía y esta vuelva crecer más del 6 % como en 2007 o 2011.

En diálogo con EL COLOMBIANO, Calle reconoció que luego de la entrada en vigor de varios Tratados de Libre Comercio (TLC), la empresa no los ha aprovechado.

Tras un 2017 con reducciones de 7,6 % en ingresos y del 67,9 % en utilidades, ¿cómo avanza este año?

“El 2017 fue un año difícil para el comercio, no tuvimos crecimiento con respecto a 2016, y en 2018 venimos con un incremento muy pequeño. Esperamos que después de que se normalice la situación del país, la gente vuelva a tener confianza y aumentos importantes, pero habrá que ver lo que pase en en el cambio de gobierno”. (ver Informe).

Aun con el freno de la economía y la coyuntura electoral, ¿en qué nivel está hoy la operación de la empresa?

“En este momento estamos a full porque tomamos la decisión de producir todo lo que pudiéramos en el país. Antes no lo podíamos hacer porque no teníamos la capacidad instalada, pero con las inversiones ejecutamos y logramos que este año el 99 % de los productos son elaborados en nuestras plantas en Colombia”.

¿Cuál fue la producción que se “repatrió”?

“Teníamos una producción de polos en Perú, ahora estamos importando el hilo, hacemos la tejeduría en Colombia y confeccionamos en el país. Las corbatas las comprábamos en Italia, así que trajimos maquinaria con la última tecnología, traemos las telas y entretelas italianas y las confeccionando en el territorio nacional”.

El 1 % que se produce afuera, ¿a qué corresponde?

“Maletas. Aquí no hay máquinas especializadas y por eso no tenemos la producción de estas en el país”.

Pero, un gran porcentaje de las telas es importado, entre 80 % y 90 %...

“Eso es así porque en el país, desafortunadamente, no logramos conseguir las telas que nosotros estamos trabajando para confeccionar nuestros productos. Hoy podemos estar importando alrededor de unos 430 mil metros por mes”.

Hace poco la empresa ingresó al comercio electrónico con una inversión de 2.000 millones de pesos, ¿en qué más está invirtiendo Arturo Calle?

“Estamos haciendo la apertura de dos almacenes más, cada inversión inicial es de alrededor de 3.000 millones de pesos, o sea que estamos hablando de 6.000 millones de pesos. Aparte de eso vamos a implementar un centro de distribución con una inversión alrededor de unos 5.000 millones de pesos y en la parte industrial, implementaremos la construcción de dos plantas: una en Madrid (fábrica de calzado) por 20.000 millones de pesos y otra en Pereira, con una inversión alrededor de otros 25.000 millones de pesos, todo esto en el transcurso de los próximos dos años”.

En cuanto a expansión de la marca, ¿qué proyectos hay?

“Contamos con seis almacenes en el exterior y precisamente en julio vamos a abrir otro punto de venta Guatemala, en un centro comercial que se llama Miraflores. En 2019 pensamos evaluar otros mercados como República Dominicana, Perú, Paraguay y Honduras. Ya se han hecho contactos, pero la apertura en los mercados internacionales es muy larga. Nosotros abrimos tiendas de 850 a 1.000 metros cuadrados y conseguir un área de ese tamaño no es fácil porque son varios los copropietarios con los que hay que negociar para la terminación del contrato”.

Alguna vez usted le dijo a EL COLOMBIANO que tenía solicitudes de apertura de tiendas en Líbano, Egipto, Australia y Canadá...

“Hemos seguido recibiendo estos requerimientos, pero por ahora pensamos no abarcar tantos países porque no podemos atender bien a nuestros clientes. Hemos tratado de ir consolidándonos en las regiones en las que ya estamos. Queremos consolidarnos en Centroamérica donde nos faltan Honduras y algunas de las islas del Caribe. Posteriormente pasaremos a Suramérica”.

¿Y sobre crecer en Colombia qué contempla?

“En Medellín tendremos tienda en Viva Envigado, que se va a abrir en el segundo semestre del año y también vamos a estar en La Central a través de los almacenes Colore (formato de bajo costo); será nuestro primer punto de este tipo en Medellín. Estamos en todas las ciudades principales e intermedias y en más pequeñas; pero lo que vamos a hacer es a entrar con el formato para menores ingresos. Apartadó, en Antioquia, es un buen ejemplo”.

¿Desarrollará una línea de ropa femenina?

“Eso debe esperar un poquito porque es una cosa compleja, es algo muy diferente al negocio que nosotros manejamos, tiene muchas particularidades. Preferimos concentrarnos en lo que estamos haciendo”.

¿Arturo Calle aprovecha los TLC?

“Realmente muy poco porque algunas de las condiciones que tienen esos tratados es que las telas sean hechas en Colombia, y para el nivel y la calidad que nosotros producimos, el producto entre comillas, no es tan competitivo. Con nuestra confección no logramos llegarle al cliente que está buscando un producto de muy buena confección pero a un precio muy económico, eso no lo hemos podido lograr”.

¿Es posible que Arturo Calle sea vendido en almacenes de cadena?

“Por el momento no lo tenemos como una de nuestras metas. Queremos mantener los canales de distribución, pues en esta empresa no es solo el producto que se vende, es muy importante la parte de servicio. Cuando se entrega a cadenas de almacenes, se pierde un poquitico ese contacto con el cliente y esperamos, durante un tiempo, conservar todo eso”.