Comunicación y transporte presionan costos en Medellín

Inflación Básica

Elimina movimientos y choques temporales en los precios. Se excluyen rubros con comportamientos volátiles ó que están fuera del control de la política monetaria.



Bienes no transables

Son aquellos que solo pueden consumirse en la economía en la que se producen. Un ejemplo de bienes no transables son las viviendas, que no pueden ser exportadas.



Bienes regulados

Son aquellos cuyos precios están ajustados por norma, entre ellos los combustibles (gas, gasolina y Acpm), los servicios públicos (electricidad, acueducto y alcantarillado) y el transporte.