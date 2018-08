En víspera de cosecha, precios bajos asustan a cafeteros

“Trataremos de convocar a los países productores para emprender un control de inventarios de café, e internamente evaluaremos qué hacer para proteger a los caficultores”, añadió Montoya, quien confió en una pronta reunión del Comité Nacional (con el ministro Alberto Carrasquilla ) y conocer si habrá nuevas ayudas del gobierno o no.

El representante por Antioquia a los comités Directivo y Nacional, José Fernando Montoya , manifestó que lo que está ocurriendo con el precio del grano no corresponde a movidas de oferta y demanda, sino a maniobras de especulación de los inversionistas.

Según Vélez, esta coyuntura no inquieta únicamente a las 540 mil familias productoras de café en Colombia. “Este es un problema de 25 millones de familias en el mundo. Con precios de café suave a un dólar y robustas (de menor calidad) a 0,70 dólares no hay rentabilidad para nadie”.

La cifra reportada ayer en la bolsa de Nueva York fue mejor a los 0,97 dólares que tuvo la materia prima el lunes, no obstante estos valores han arrastrando el precio interno a 685.000 pesos por carga de 125 kilos, nivel que se observó a comienzos de mayo de 2016.

En vísperas de la cosecha cafetera de fin de año, las noticias para los 79.452 productores paisas no son halagadoras, pues los precios del grano en los mercados internacionales están en niveles no vistos desde julio de 1987, cuando la libra se cotizó en 1,01 dólares.

A cuatro semanas para que arranque la principal temporada de recolección del grano en las zonas productoras de Antioquia, el ambiente es de angustia y desmotivación, señaló Juan Álvaro Arboleda, productor del Suroeste.

“Con precios de 700 mil pesos por carga o menos, la actividad no deja ganancias. A eso, agréguele que la mano de obra es escasa, los jóvenes no quieren no quieren ser recolectores. Haciendo un gran esfuerzo se podrían pagar 450 pesos por kilo cosechado”, añadió el caficultor (ver Informe).

Álvaro Jaramillo, director del Comité de Cafeteros de Antioquia, comentó que se espera que el congresista Rodrigo Villalba impulse en el Senado el trámite del proyecto 117 de 2017, que busca la implementación de un precio sustentación (700 mil pesos por carga) para los caficultores.