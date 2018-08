Al menos 50 programas, en duda de financiación

En el segundo encuentro del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, con el Congreso de la República sobre el presupuesto para 2019 dejó sobre la mesa un preocupante planteamiento: hay al menos 50 programas del Gobierno que están desfinanciados y que cuestan 25,64 billones de pesos para 2019 (Ver Radiografía).

En esta lista destacan programas tan relevantes para el posconflicto como el Fondo de Reparación de Víctimas que puede estar en veremos con su asignación de un billón de pesos para 2019, y la adquisición de bienes y servicios para atender la población de líderes sociales a través de la Unidad Nacional de Protección (UNP), con una solicitud por 145 mil millones de pesos.

También hay revuelo importante porque el Programa de Alimentación Escolar (PAE) está desfinanciado, en 925 mil millones de pesos, así como los créditos para educación superior otorgados a través de Icetex que piden 755 mil millones de pesos, así como en vivienda se menciona Mi Casa Ya, que demanda recursos por 300 mil millones de pesos, el programa de arrendamiento social (300 mil millones de pesos), y proyectos de agua en Guajira y Buenaventura (110 mil millones de pesos).

No obstante, los más importantes por participación son los recobros del sistema de salud que pesan 11,7 % del total, seguido por las sentencias ejecutoriadas del sector Defensa y Policía (11,09 %), completar algunos ciclos de familias en acción (7,49 %) de Inclusión Social y la intención de igualar la Unidad de Pago por Capitación (UPC) entre el régimen contributivo y subsidiado, que representa 6,24 % del total.

“Si sinceramos las cuentas de 2019 (...) con los programas que el presidente Iván Duque se siente comprometido a continuar, como por ejemplo familias en acción, financiación de la educación superior (Icetex), alimentación escolar están definidos pero su financiación es incompleta”, aseguró Carrasquilla. Así, de acuerdo con el funcionario es momento de trabajar en aras de que esos programas puedan completar los recursos necesarios para ser financiados.

En general, Carrasquilla sostuvo que el presupuesto está sujeto a algunas “rigideces”; es decir, asuntos que no pueden cambiar sus rubros de financiación: la deuda, el Sistema General de Participaciones y las mesadas pensionales, por ejemplo. Lo importante, sostuvo, es que el dinero que se prevé para 2019, los 259 billones de pesos, cumplen con la regla fiscal que es el “ancla” que se debe seguir.

¿Qué dicen los congresistas?

Frente a este panorama, el senador Ciro Ramírez señaló que “es importante avanzar en la distribución sectorial y de esa forma poder colaborar entre las comisiones conjuntas económicas para cumplir con las regiones. Este gobierno quedó amarrado con el Presupuesto General de la Nación y con un gobierno como el de Santos, que recibe una deuda de menos de 30 billones y la entrega aproximadamente en 90 billones de pesos, es muy difícil cuadrar la caja”, según referenció la agencia de noticias Colprensa.

La misma agencia sostuvo que el representante Hernando José Padauí reconoció que el presupuesto es deficitario y está comprometido principalmente en su deuda, pero destacó que se tienen que buscar mecanismos para aumentar los ingresos y no dejar desfinanciados los sectores sociales: “Este es un tema cíclico y entendemos que el gobierno de Santos asumió los compromisos de las demandas sociales y lo que tenemos que buscar es aumentar los recursos y evaluar los gastos de funcionamiento tan altos, porque esto es preocupante (...) Me preocupa que el 65 % sea en gastos de funcionamiento y la propuesta sea echarle mano a la reforma tributaria, pero también tenemos que hacer un ajuste interno para no golpear a las clases menos favorecidas y a las empresas”, indicó Padauí.

La creatividad en las propuestas

El ministro Carrasquilla sugirió que sus ideas para financiar el presupuesto han sido poco exitosas: “El Gobierno está buscando acuerdos y montarnos en el mismo barco para llegar al mismo puerto. No sé si podamos conseguir los 25 billones de pesos, probablemente algunas iniciativas que he propuesto resultan muy impopulares, acepto la crítica, escucho nuevos planteamientos”.

El punto de fondo, aseguró el funcionario, es si “ vamos a ser capaces con las reuniones que vienen de llegar a una conclusión de cómo hacer esta financiación”.