¿Alivio o no para el bolsillo alza de salario mínimo?

· Ir con personas que disminuyan su visibilidad e incomoden la conducción se sanciona con 4 salarios mínimos diarios, es decir pasa de $104.168 a $110.415.

· Si no tiene licencia de conducción consigo la sanción es de 8 salarios mínimos diarios es decir subió de $208.336 a $220.830. Pero si no la ha obtenido la sanción será de un salario mínimo, es decir $828.116, la misma multa la tendrá quien no porte los seguros de ley.

· Evite estacionarse en un sitio prohibido. La multa es de 15 salarios mínimos diarios, es decir subió de $390.630 a $414.058.