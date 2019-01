Así es el plan de gobierno para impulsar la compra de vivienda

“Desde mayo. Los precios de la vivienda están regulados por ley. Estamos presentando esta modificación en el Plan Nacional de Desarrollo que hace trámite en el primer trimestre del año. El propósito de cambiar los precios de vivienda VIP y VIS no solo es reconocer asimetrías regionales en el precio del suelo, sino además, la calidad; estamos siendo más exigentes con las normas de sismorresistencia, promoviendo estándares de construcción verde y que estén atadas a todo el resto de ofertas institucionales del gobierno como la Televisión Digital Terrestre (TDT), para garantizar que los estándares de calidad se sumen se deben subir esos topes”.

Los constructores se quejan de que las normas locales encarecen la construcción de VIP y VIS, ¿qué se hará sobre este tema?

“Somos muy respetuosos de la autonomía local como líderes de la planeación de ciudades y territorios, no nos molesta que en las reglamentaciones se pida más calidad, lo que debemos hacer es sincerar unos precios. Lo que no puede suceder es que se dé una doble marginación en la que el que tenga VIS esté condenado a no tener un parque, no tener urbanismo o no ser sismorresistente”.

¿Cómo se habilitará suelo?

“Toca hacerlo con las entidades territoriales. Existen varios instrumentos, aquellos que no tienen actualizado su plan de ordenamiento territorial, ayudarles, fijando nuevas zonas de expansión; aquellos que tengan zonas de expansión actualizadas pero les hagan falta recursos para la puesta a punto, con conexiones domiciliarias y demás podemos ayudar, la meta es muy ambiciosa: 16 mil hectáreas en 4 años”.

Y Antioquia ¿qué?

“No, lo gestionaremos con las entidades territoriales tratando de capitalizar los planes de ordenamiento”.

Algunos planes dependen de la Ley de Financiamiento, ¿qué pasa ahora?

“No sabemos, los recortes se darán en el curso del año. Este es un sector que en junio estaba desfinanciado, y MinHacienda le puso recursos para más que duplicar los subsidios en vivienda. (Para VIP y VIS quedaron los beneficios para las tasas de interés a los créditos, la renta para venta de lotes y el impuesto al consumo no aplica)”.