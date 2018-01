Lo que debe saber del censo que empieza el martes en Colombia

En Colombia, las primeras cifras de población datan de 1550, y fueron realizadas por el gobierno Español; no obstante, 1964 es reconocido como el año en el que se realizó el primer censo, con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) al frente, que nació como entidad en 1953.

La inversión para este trabajo es de 350 mil millones de pesos. Esta cifra se puede entender mejor, si se tiene en cuenta que es el 6,7 % del presupuesto de Medellín de 2018 (5,2 billones de pesos).

Un dato nada despreciable si se tiene en cuenta la apuesta digital de la entidad, la promesa de incluir a la población en condición de discapacidad, tras una ardua tarea mediática de los afectados (ver Paréntesis), y la inclusión de comunidades étnicas a profundidad, desde su autorreconocimiento —como indígena, negro, afrocolombiano, raizal, palenquero, gitano—, incluso se ahondará sobre la lengua de diferentes comunidades, si la entienden o si la hablan, datos fundamentales para su supervivencia.

En la discusión entre lo que se incluye y lo que no, el Dane dejó en el tintero la medición de pobreza multidimensional por falta de recursos, como si fuera una discusión de poca monta. De acuerdo con los archivos de la misma entidad, “es un indicador que refleja el grado de privación de las personas en un conjunto de dimensiones (es decir salud, educación, empleo, entre otras)”, lo que permite determinar la naturaleza de la privación y su intensidad.

Sobre esto Perfetti dijo que “hay una complejidad muy grande y es la combinación entre lo técnico y

lo presupuestal. La definición oficial de pobreza multidimensional tiene algunas preguntas que son de muy difícil medición en un

censo”, lo que implica que “toca indagar mucho para llegar al concepto, eso lo hace difícil porque alarga el cuestionario y el tiempo de diligenciamiento”.

Así, el censo no será herramienta para esto, sino se seguirá realizando la medición a través de una muestra poblacional (grupo elegido entre el universo de personas).

Lo importante de esto, es tener claro que “la intención no es la de recolectar mucha información, pues se requiere que el cuestionario no sea muy extenso debido a que pone lento el proceso de depuración estadística. Esta no es una muestra, es la capacidad de contar a la población total y lograr obtener la mayor información posible”, aclaró Alejandro Torres, docente de la Escuela de Economía y Finanzas de la Universidad Eafit.