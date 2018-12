Claves para comprar vivienda fuera de Colombia

No todo es color de rosa. Eduardo Loaiza, gerente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), regional Antioquia, cree que comprar vivienda en el exterior no es tan rentable pues señaló que las tasas de interés, los plazos, los incentivos tributarios, las cuotas iniciales, a su juicio, no son favorables fuera del país. “Un colombiano tiene subsidiado por el Estado el 30 % del costo de la vivienda en el país. Eso en el exterior no sucederá”, detalló (ver Paréntesis).

No obstante, dijo que comprar afuera es una decisión personal y, por ello, recomendó verificar que las inmobiliarias sean reconocidas, así como revisar bien los costos de la operación.