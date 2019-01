Colombia está preparada para iniciar exploración de yacimientos no convencionales: ACP

El petróleo sigue siendo uno de los principales factores para la dinámica de la economía de Colombia y las expectativas siempre están puestas en lo que puede pasar con su cotización a nivel internacional. A pesar de que en 2018 se vio una recuperación, el cierre del año estuvo marcado por una incertidumbre ante el desplome de su precio, en parte por las expectativas que existen en materia de producción y las decisiones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

El escenario para 2019 no es tan claro frente a su comportamiento y lo que se plantea desde varios sectores es que la incertidumbre seguirá con una volatilidad que se puede generar en el panorama geopolítico a nivel internacional, así como el comportamiento de la oferta y la demanda del petróleo.

El presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP), Francisco Lloreda, hace un balance del sector petrolero durante 2018 y habla sobre las expectativas que se tienen en aspectos como los precios, la producción, el panorama internacional, entre otros temas.

¿Cuál es el balance que deja 2018 en el sector?

“Es un balance positivo debido a que por tercer año consecutivo creció la inversión en el sector, en donde veníamos con una inversión de 2000 millones de dólares, sin embargo, es negativo porque se registró una caída importante en la actividad exploratoria.

Entre los aspectos positivos también tenemos haber logrado una inversión de más de 4.350 millones de dólares, que comparado con los 2.040 millones de hace un par de años, nos muestra un incremento importante. También es positivo que el país haya logrado mantener su volumen de producción sobre los 860.000 barriles y contrarrestar así la declinación natural de los campos maduros.

En cuanto a lo negativo, creo que está el hecho de haber invertido solo 800 millones de dólares en actividad exploratoria, lo que nos representa una caída del 27 % y el que no hayamos logrado cumplir la meta de los 65 pozos exploratorios y hayamos logrado solo 50. Esto no solo no es positivo sino que nos debe encender todas las alarmas”.

Entonces el estancamiento de la exploración es una de las mayores preocupaciones...

“Sí, estamos preocupados frente a lo que está ocurriendo en materia exploratoria y si bien entendemos que el foco de las empresas está en la producción, si no se hacen las inversiones necesarias en exploración, la producción en el mediano plazo no va ser la que esperamos”.

¿Qué efecto han tenido las consultas populares y el rechazo de los ciudadanos al sector?

“Nosotros hicimos un estudio en donde las empresas nos señalan que pese a que el país tiene un importante potencial y una estabilidad política, hay unos componentes en los que hay preocupación y sin duda uno de ellos ha sido la dificultad que tienen para operar en los territorios, así como la incertidumbre en materia jurídica, entre otros, que han contribuido a que la actividad exploratoria esté estancada.

Sin embargo, creo que el fallo de la Corte Constitucional, dando claridad al tema de las consultas populares y reafirmando la línea jurisprudencial de Colombia, nos ayuda a clarificar el escenario jurídico, pero el reto está en tramitar una ley por parte del Congreso para que nos ayude a que esos procesos de coordinación y concurrencia con las regiones sean efectivos y participativos”.

Un tema que fue centro de debate y polémica durante 2018 fue el fracking ¿Qué opinión tiene?

“Creo que ha sido positiva la discusión que se dio el año pasado sobre el fracking, sin embargo, ha sido un tema que ha tenido una profunda desinformación sobre esta técnica y que poco a poco los colombianos han empezado a entender. Hemos avanzado en desmitificar una serie de preocupaciones y creería que el país viene entendiendo un poco mejor la importancia de desarrollar esos yacimientos no convencionales y que esto se pueda realizar de manera responsable cumpliendo con los más altos estándares”.

¿Cuáles son las expectativas en materia de producción para este año?

“Similar al año 2018, la mayoría de la inversión estará en pozos de desarrollo, es decir en producción. El año pasado tuvimos un incremento en el presupuesto para producción del 54 % y para 2019 las empresas, en su gran mayoría, continúan teniendo como foco la producción.

Esto se va a traducir en que vamos a mantener el nivel de producción que tenemos hoy en día e incluso podríamos pensar que el país podría incrementar su producción y terminar el año con un promedio de 880.000 y 900.000 barriles día. Esto es muy positivo, pero lo negativo es que por cuarto año consecutivo tenemos que la actividad exploratoria sigue siendo la cenicienta y esto es muy delicado, porque la exploración de hoy es la producción de mañana”.

Los precios del petróleo en 2018 tuvieron una fluctuación a la baja en el cierre del año. ¿Qué comportamiento podemos tener en 2019?

“No es fácil saberlo, porque si algo nos enseñó el 2018 es que los precios internacionales continúan siendo muy vulnerables a la volatilidad. Luego de tener nueve meses con un incremento en los precios, estos se descolgaron de manera estrepitosa sorprendiendo a todo el mundo.

El rango de precios va a depender de lo que ocurra con la demanda en los países asiáticos, porque si esta aumenta, terminará jalonando la oferta, pero si es a la inversa y no crece lo esperado, dado el volumen de crudo que tendremos en el mercado, vamos a tener un rango de precios que no es alto”.

¿Cuáles son los factores que pueden afectar ese escenario?

“El comportamiento de la demanda va a depender del crecimiento de las economías de varios países, entre ellos los asiáticos y del crecimiento agregado de la economía a nivel mundial. De ahí la preocupación que existe con la guerra comercial entre los Estados Unidos y China, así como por factores de orden político a nivel internacional, lo cual ha llevado, incluso, a algunos analistas a hablar de una posible recesión y si eso llegara a ocurrir será nefasto, no solo para Colombia sino para el mundo entero.

Es muy difícil prever un incremento y tengo que resaltar que esta industria es muy particular por este tipo de escenarios, pero lo que deseamos es que ojalá los precios se recuperen y se incrementen porque es bueno para nuestro país”.

¿Colombia debe ser prudente en materia de las expectativas sobre los precios?

“Creo que debemos ser muy realistas y las empresas lo están siendo. La inversión que han programado para el año 2019 es de 4.950 millones de dólares y esto parte de una premisa y es la de tener un barril de 60 dólares, esto nos quiere decir que las empresas están siendo cautelosas.

Incluso, durante los primeros nueve meses del año pasado, pese al incremento de los precios, las compañías mantuvieron cautela porque no tenían claro si ese aumento era estructural o coyuntural, y creo que el tiempo les dio la razón, porque terminó siendo un factor más coyuntural y por eso fue bueno no haber hecho grandes expectativas e ilusiones con los precios del crudo”.

La exploración off shore siempre ha sido uno de los retos de Colombia, ¿cuáles son las expectativas que se tienen?

“En costa afuera hay un potencial muy importante para Colombia, así lo corroboran los descubrimientos que el país ya conoce. Lo que ocurre es que lo que se ha descubierto hasta el momento es gas y producirlo en aguas ultra profundas es muy costoso cuando sale a competir con el gas producido en tierra firme con fracking.

Por eso, mientras los precios del gas sigan siendo bajos a nivel internacional y salvo que se den unas condiciones técnicas, regulatorias y económicas que hagan viable extraer el gas de costa afuera, van a pasar unos años sin que lo podamos lograr.

Nosotros, desde la Asociación y la industria, le seguimos apostando al costa afuera, entendiendo que es una apuesta de mediano y largo plazo, por eso continuamos con el Gobierno revisando los aspectos regulatorios, contractuales, jurídicos, porque aspiramos a que esos recursos puedan algún día desarrollarse”.

¿Qué otras dificultades puede tener el sector 2019?

“En el estudio de inversión, que recién concluimos y que venimos realizando todos los años, pudimos evidenciar que las empresas manifiestan que, comparado con otros países, Colombia tiene de positivo la prospectividad, es decir el potencial de que aquí hay petróleo y gas. Además, reconocen la estabilidad política y el resultado del proceso electoral fue fundamental.

No obstante, hay varios factores en los que el país no es igualmente competitivo, uno de ellos es el de las reglas de juego y la estabilidad jurídica, el carácter contractual, los desafíos del entorno y la viabilidad operacional y los temas de seguridad. Estos son aspectos que tenemos que seguir trabajando y ya lo estamos haciendo con el Gobierno del presidente Duque, por lo que aspiramos a que el 2019 sea un año importante para el sector con el fin de despejar el panorama en el mediano plazo”.

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) canceló el proceso competitivo e iniciará uno nuevo en febrero ¿Qué opinión tiene frente a este tema?

“La ANH ha venido trabajando a marchas forzadas por sacar adelante el proceso competitivo permanente y creemos que lo que tienen en mente es acertado. La entidad ya publicó el mapa de tierras y esperamos a que este proceso esté en marcha pronto, para que este año se estén asignando un número muy importante de áreas, porque es lo que el país necesita y lo que la industria está esperando.

El haber estado cuatro años sin asignar áreas infortunadamente es un tiempo perdido, somos conscientes de que no fueron años fáciles, porque coincidieron con la caída de los precios internacionales y el Gobierno anterior aprovechó para hacer ajustes de carácter regulatorio, pero lo cierto es que es necesario ponernos al día y volver a decirle al mundo que Colombia está en el radar de las inversiones”.

¿Qué efectos puede tener la suspensión de la adjudicación de algunos bloques en materia de exploración y producción?

“Las empresas dejaron de invertir 130 millones de dólares en 2018 debido a problemas en trámites y licencias, especialmente las relacionadas con los permisos de arqueología y los de carácter ambiental. Esto las llevó a aplazar esas inversiones para 2019 y nosotros esperamos que pronto tengamos una regulación más razonable en estos temas y que los procedimientos en materia de licenciamiento sean más expeditos.

Lo que no debería ocurrir en el país es que se sigan aplazando inversiones, porque esto se ha convertido en una constante en Colombia y lo que viene ocurriendo no es bueno, ya que más temprano que tarde las empresas se cansan si no pueden invertir los recursos que tienen previstos”.

El fracking seguirá siendo uno de los temas polémicos en la agenda del sector, ¿cómo puede avanzar esta técnica en el país durante 2019?

“El Gobierno tomó la decisión de conformar una comisión de expertos para que evalúen si la regulación que tiene el país es la adecuada o no, así como para que den una serie de recomendaciones sobre los yacimientos no convencionales. Nosotros, desde el sector, si bien estamos convencidos de que el país está preparado para iniciar la fase exploratoria de sus yacimientos no convencionales, estaremos atentos a las conclusiones que saque esta comisión multidisciplinaria.

Estos expertos tienen una gran responsabilidad en sus manos, porque en gran medida el futuro de esta industria y la sostenibilidad fiscal del país dependen del desarrollo de estos yacimientos”.

¿Es 2019 un año de incertidumbre para el sector y para el país?

“Nosotros esperamos que sea un año de certidumbres, en el que se tomen decisiones muy importantes para esta industria y en donde se logren despejar las inquietudes de carácter jurídico, reformemos el sistema general de regalías y que nos permita viabilizar las operaciones en territorio.

Esperamos que este año se complete la regulación para los desarrollos costa afuera, en el que se decida iniciar la exploración de los yacimientos no convencionales, que se reactive la asignación de áreas a lo largo y ancho del país, luego de tenerlas congeladas en los últimos cuatro años”.