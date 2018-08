Construcción de vivienda en Medellín pierde ritmo

En Medellín y su área metropolitana el proceso de construcción de vivienda no pasó por un buen momento en el segundo trimestre de este año y cayó 3,2 % al disminuir de 4,7 millones de metros cuadrados a 4,6 millones, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

Las Viviendas de Interés Social (VIS) fueron las más afectadas: el espacio intervenido cayó 6,2 % de 559.947 a 525.434 metros cuadrados, y el comportamiento también se contrajo 2,8 % en no VIS, de 4,19 millones a 4,08 millones de metros cuadrados.

De acuerdo con Eduardo Loaiza, gerente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) Antioquia, hubo una importante responsabilidad de las elecciones presidenciales que frenaron proyectos relevantes en Antioquia, en el primer semestre del año, pero su reactivación es notable de cara al segundo semestre de 2018.

En 16 áreas de influencia el resultado cerró en cifras negativas (-4,7 %), debido principalmente al mal comportamiento de las no VIS (-6,1 %), y un bajo dinamismo de las VIS, con un aumento de 1,7 %. Si se evalúa el comportamiento entre casas y apartamentos, a las últimas unidades les va peor al caer -5,2 % comparando el primer y segundo trimestre, con una mayor influencia de las no VIS; no obstante, en casas el comportamiento es contrario: con un leve incremento de 0,1 %, las VIS decrecieron 5 % y las no VIS tuvieron un resultado positivo de 2,1 %.