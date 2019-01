Estados Unidos anuló reuniones comerciales con China

Este país rehusó recibir en Washington a emisarios de Pekin para preparar la llegada a fin de mes de Liu He, jefe de los negociadores comerciales de China, dijeron el diario Financial Times y la cadena CNBC.

Ambos medios afirman que Washington considera que no se han alcanzado suficientes progresos en las tratativas para destrabar el conflicto comercial entre las mayores potencias del mundo.

Para EE. UU., no se avanzó en las transferencias de tecnología impuestas a las empresas extranjeras en China. A juicio de Washington los progresos no están siendo suficientes para llegar a las reformas que se exigen para normalizar la relación comercial, dijo Financial Times.

Sin embargo, la Casa Blanca negó haber interrumpido las reuniones. “No hay ninguna anulación”, dijo Larry Kudlow, uno de los asesores económicos del presidente Donald Trump.

El mandatario estadounidense pactó el 1 de diciembre con su par Xi Jinping una tregua de tres meses en su guerra arancelaria para entretanto buscar un acuerdo que termine con la guerra arancelaria bilateral que tiene en jaque a la economía mundial.

La caída de los precios de la soja y el maíz en la bolsa de Chicago son la primera consecuencia de esta decisión. “Notoriamente, las negociaciones no avanzan y mientras no se resuelva, el problema de los aranceles pesará en los precios de la soja y, en menor medida, del maíz”, dijo Jason Roose, de la casa de corretaje US Commodities.

Así, el bushel de maíz (25 kilos) bajó a US$3,7900 contra 3,8175 del cierre del viernes; mientras que el de soja terminó a US$9,0925 contra 9,1675 del viernes .