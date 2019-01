Embajadores promoverán la economía

Los embajadores no serán solo figuras diplomáticas en el exterior, desde ahora también serán impulsores de las exportaciones, la inversión y el turismo.

El nombre del plan es Co-nectados y será lanzado mañana a las 8 de la mañana en el Palacio de Nariño por el presidente de la República, Iván Duque, en compañía de la Cancillería y del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Esto, por ahora no implica que las oficinas de Procolombia serán cerradas o modificadas; según conoció EL COLOMBIANO, esto es un esfuerzo por “engrosar” a los promotores del país en el exterior, teniendo en cuenta que algunas oficinas no ofrecen los resultados esperados y que en algunas jurisdicciones no hay presencia de la agencia estatal. Aún así, sí se buscará minimizar la duplicidad en acciones y presupuestos.

El ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, aseguró que “esto es una muestra de que el trabajo en equipo servirá para potenciar la política comercial para el próximo cuatrienio”.

En este contexto, los embajadores también serán capacitados en aspectos como: productos líderes y con potencial, destinos predilectos y planes para la atracción de inversión, así como los beneficios que ofrece el país .