Los regalos navideños no son una compra que se planea en el año

Al menos cinco de cada diez personas encuestadas por la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) aseguró que no ahorró ni planeó los regalos que entregarán a sus familiares y amigos en Navidad.

Aún los encuestados esperan visitar centros comerciales para gastar 600 mil pesos en esta tarea. El 37 % de las personas preguntadas sostuvo que los pagará en efectivo, 31 % con tarjeta de crédito y 29 % con débito.

Raúl Cardona, jefe del pregrado en finanzas de la Universidad Eafit, señala que este fenómeno se da debido a que las personas están enseñadas “al día a día y no ahorran para que cuando lleguen estas épocas de compromisos se tengan los recursos disponibles (...) no es que no se tengan ingresos, sino es la falta de previsión”.

Gran parte de los colombianos espera a recibir la prima que en esta época entregan las empresas para adquirir los productos, pues es el segundo ítem de gasto del ingreso extra recibido (27 %), después del pago de deudas (29 %).

Las previsiones, recomendó Cardona, deberían hacerse desde principio de año, o al menos en julio para ir acumulando el dinero necesario para la época decembrina, incluidos los regalos, hay que prever a quiénes y qué presupuesto se va a asignar. Esta planeación no debe ser ajena a la que se debe aplicar a impuestos o imprevistos.

La encuesta de Fenalco muestra que el mes preferido para la compra de regalos es diciembre (49 %), y sólo dos de cada diez personas realizan las compras para la Navidad en noviembre. 12 % utiliza el Black Friday o Cyber Monday para esta actividad y 10 % dejan todo para última hora y adquirirán los regalitos en la semana de Navidad.

Los descuentos seducen a quienes encuentran en la Navidad un momento para dar detalles. 49 % “planea” sus compras influido por los descuentos, aunque para un importante grupo es indiferente su existencia (30 %).