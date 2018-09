“Vamos a ponerle cara y ropa a las cifras”: director del Dane

“Estamos trabajando con la directora de Planeación Nacional, Gloria Alonso, y también con el equipo redactor del plan, para que esta información esté en la base del PND. Por eso es mi afán, yo no busco venir a decir que pude acabar el censo y los otros no, mi afán es una responsabilidad con el país y el Plan Nacional de Desarrollo que definirá políticas urgentes”.

Esperamos dar a conocer algunos resultados en los próximos días, pese a que aún no hemos terminado con algunas regiones, particularmente, por problemas en ciudades capitales como Cali, Bogotá y Medellín. No serán los resultados al 100 %, pero sí más del 80 % haciendo esto fiable para los colombianos.

“No, lastimosamente la gente se confundió y el DANE en su retraso tecnológico se equivocó y quiso pensar que era una entidad moderna, cuando no es así. La plataforma fue errónea, porque no daba confianza en el registro de la información y estaba al alcance de cualquier malintencionado. Se desaprovechó esa gran oportunidad tecnológica, lo que afectó su implementación”.

“Va en aprendizaje y en desarrollar diversos objetivos. En mi formación de economista he sido usuario estadístico durante toda mi vida, pero no generador de esto y llegó el momento de serlo. Eso me da el criterio para decir que hay un conjunto de temas y decisiones tomadas por el DANE en los momentos que no fueron los correctos, simplemente por el afán. Esto fue desarrollado a la carrera, no planeado de afán, sino ejecutado de esa manera.

Un bache en el camino

Hace unos días explicó un error de cálculo en el Producto Interno Bruto (PIB) departamental. ¿Qué consecuencias tiene esto?

“Uno de los errores, que me comprometo a que no vuelve a pasar, fue este. Todo se resume al afán de cumplir, sacando un dato que no tuvo la suficiente crítica interna y externa, sobre todo una cifra tan sensible como el PIB departamental”.

¿Qué departamentos y sectores económicos son los más afectados?

“Santander, que tuvo una caída de casi 20 billones; Bolívar, que tuvo una pérdida de 8 billones; y no digamos beneficiados sino también afectados por una exageración es Guanía, que triplicó su PIB de 300.000 millones de pesos a 900.000 millones; Amazonas que lo duplicó y cuando vamos a clasificaciones de PIB per cápita, encontramos que Córdoba, que estaba en la posición 21, pasó a estar en la cola del ranking departamental”.

¿Qué consecuencias tiene en cuanto a Cartera presupuestal, perspectiva, proyección?

“La única consecuencia que hubiera podido tener es un error en la clasificación de los municipios, pero no las hay y ya confirmamos con el DNP y Hacienda”.

Entre 2005 y 2015 se adelantó el censo agropecuario. ¿qué incidencia tiene este error en él?

“Tiene una incidencia en que los datos de distribución de ese PIB agropecuario en todos los platos están mal cortados. El censo agropecuario no me puede venir a decir que Guainía pasó de tener un PIB agropecuario que era el 5 % de su economía a ser el 41 %, entonces esa información nueva iba a afectar la dinámica de la distribución de la torta, pero hay unas observaciones extremas que nos dicen que esa afectación no fue llevada con unos análisis de consistencia interregional”.

¿Podría volverse a repetir el censo agropecuario?

“No es tanto que pueda volverse a repetir, yo creo que como responsabilidad del DANE tenemos que darle una simplicidad a esa información. Es decir, tenemos que definir cuáles son las cifras. En estos momentos se hizo el censo 2013-2014, pero no quedó un planteamiento de si se hacia cada cinco años, diez años. Un referente puede ser la periodicidad de los censos económicos en México, que son cada cinco años y pueden darse en Colombia, no obstante, estamos ponderando eso con el equipo interno y con el Ministerio de Agricultura para lograr dar una información continua, trimestral y anual”.

¿Cómo será el censo económico?

“El censo económico se define en ir a todos y cada uno de los establecimientos comerciales que estén pegados al piso, sin importar su naturaleza, con una confianza y una campaña de sensibilización de que queremos es ir a preguntar no auditar ni inspeccionar qué o cómo hacen sus inversiones. Entonces un censo como este es muy incluyente, porque lo que nos va a permitir es quitarnos esa visión estigmatizante de lo que es informal o formal”.

¿Cuándo se empezaría a implementar?

“Nosotros estuvimos en México y allí nos dieron la posibilidad de ser observadores del censo económico que ellos van a hacer el otro año. Entonces siendo observadores vamos a planear y estamos cruzando los dedos para que en el plan de desarrollo quede el aval a ese censo económico y realizarlo en 2020 o 2021, en mitad del ciclo político, no vamos a cometer el mismo error de empezar a hacer macro operaciones en 2022”.