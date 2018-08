¿Cuál debe ser la estrategia económica para la vejez?

CONTRIBUTIVO

Las personas tienen vinculación laboral y una capacidad de pago lo suficientemente fuerte para garantizar una estabilidad económica sin subsidio.



NO CONTRIBUTIVO

Se trata del sistema por medio del cual el aportante no tiene la capacidad de ahorrar lo suficiente para la vejez, es en parte subsidiado por el Estado.



COLOMBIA MAYOR

Programa de subsidio hacia personas (mayores a 54 años en mujeres y 59 años en hombres), pertenecientes a niveles del Sisben 1 y 2.



BEPS

Los Beneficios Económicos Periódicos están pensados para personas mayores de 18 años con ingresos que no superen un salario mínimo.