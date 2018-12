Fin del camino de la reforma tributaria 2019

Con respecto a los pequeños comerciantes, Barguil explicó durante la sesión de Cámara de ayer que estos actores del comercio no estarán sometidos a este IVA sino a un régimen simple. Por tal motivo, el recaudo por esta vía disminuyó de 960 mil millones de pesos a 910 mil millones.

Se aprobó el cambio de la base gravable del IVA para las cervezas y gaseosas. Ya no será monofásico (solo para productores) sino plurifásico. Es decir, el cobro del impuesto sería para toda la cadena productiva desde quien la fabrica hasta quien la comercializa y finalmente al consumidor. Este tributo tendrá un espacio de dos meses para ser implementado, explicó el senador David Barguil, y recogerá 910 mil millones de pesos.

Según MinHacienda, este cambio aplicará para la declaración de renta del próximo año. Sin embargo, el experto en temas tributarios, Julio César Leal, explicó que la norma no puede ser retroactiva y varias sentencias de la Corte Constitucional lo han subrayado: “Como la ley será aprobada en los últimos días de este año, el año gravable 2018 se conserva intacto y los efectos de la reforma son a partir del 1 de enero de 2019. Por lo tanto, lo que pase el año siguiente se debe declarar en el 2020”.

5. Las sociedades extranjeras que no sean declarantes del impuesto sobre la renta en el país, y que posean bienes ubicados en Colombia diferentes a acciones, cuentas por cobrar y/o inversiones de portafolio.

3. Las personas naturales, nacionales o extranjeras, que no tengan residencia en el país, respecto de su patrimonio poseído indirectamente a través de establecimientos permanentes.

2. Las personas naturales, nacionales o extranjeras, que no tengan residencia en Colombia, respecto de su patrimonio poseído directamente en el país.

El texto señala que la retención en la fuente será calculada sobre el valor bruto de los pagos o abonos en cuenta por concepto de dividendos. Se aplicará a aquellas sociedades nacionales que reciban los dividendos por primera vez en 2019, y el crédito será trasladable hasta el beneficiario final, persona natural residente o inversionista residente en el exterior. Mientras que las sociedades sujetas al régimen de Compañías Holding Colombianas (CHC) del impuesto sobre la renta, no están sujetas a la retención en la fuente sobre los dividendos distribuidos por sus subordinadas en Colombia, así como los dividendos que se distribuyan dentro de los grupos empresariales registrados ante la Cámara de Comercio.

Durante la discusión del Senado de la República se propuso una sobretasa de renta de 4 % para las entidades financieras de manera transitoria y por tres años, una propuesta que tuvo respaldo legislativo y decisión que, según el Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla será respetada por el Gobierno. Así las compañías quedarían pagando 37 % en 2019, 35 % en 2020 y en 2021 una tasa del 34 %. La propuesta basada en el buen desempeño del sector financiero, que solamente el año pasado creció cuatro veces el PIB (551 billones de pesos) de Colombia. Con esta iniciativa se espera recaudar 2 billones en tres años; esta sobretasa no es ajena en otros países del mundo, se encuentra en algunos como Inglaterra y Suecia. Sobre este tema Santiago Castro, presidente de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) mostró su desacuerdo. Dijo que se está gravando más “al sector que paga más y cumplidamente, sin ninguna clase de evasión o elusión tributaria, un sector que pesa 4,7 %, paga el 12,6 % del impuesto de renta”. Describió la medida como discriminatoria.

Se aprobó la normalización tributaria “se causa por la posesión de activos omitidos o pasivos inexistentes a 1º de enero del año 2019” con el fin de atraer capitales que no han sido declarados. Esta tarifa será del 13 %, pero cuando los reconozcan e inviertan en el país “con vocación de permanencia” se les reduce el impuesto a la mitad: para obtener este último beneficio, advierte la norma, las inversiones deberán realizarse antes del 31 de diciembre y permanecer como mínimo de 2 años. También se mantuvo la penalización de la evasión de impuestos, no con el fin de criminalizar los errores tributarios, pues se busca perseguir infractores con un monto superior a los 8.600 millones de pesos. El proceso iniciará a través de una junta de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) que solicitará la apertura de procesos a la Fiscalía General de la Nación. Para contradictores como Mario Valencia, director de Cedetrabajo, esta normalización es “un incentivo para evadir”, pues la gente tomaría como costumbre no declarar sus activos a la espera de una nueva amnistía.