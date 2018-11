Guía de tributación Duque desde 2019

Un huevo, que según un comercio local sale a 286 pesos, y que hoy no paga IVA, a partir del próximo año debería costar 337,48 pesos, si pasa esta reforma tributaria. Si no se compra un huevo, sino una canasta de 30 unidades el precio quedaría a 10.124 pesos, mientras que hoy se consigue a 8.600. Esto es lo que más le dolerá en el bolsillo a las personas que ganan un poco más de un salario mínimo pues no verán la devolución del IVA de 51.300 pesos mensuales anticipados que sí tendrán las familias de menores ingresos clasificadas, por el Sisbén, por ejemplo, y que en promedio pueden ganar entre 214.582 pesos y 789.215 pesos. Lo mismo sucede con la libra de carne de chatas, que puede costar 13.300 pesos y que pasará a un precio de 15.694, o un kilo de papa que hoy está en 1.920 pesos y terminará en 2.265. Lo más doloroso, dice César Caballero, director de Cifras y Conceptos, es que el presidente Iván Duque le incumplió a las personas naturales pero no a las empresas; aunque en la situación fiscal del país apremia una reforma que universalice el IVA, que incluso puede quedar en 19 % y no debería considerar los productos de la canasta básica. Para Juan Guillermo Ruiz, socio fundador de la firma de abogados Posse Herrera Ruiz, este impuesto afecta más a la clase media, que en muchos casos no está en capacidad de soportar o financiar a la población más vulnerable, porque en este grueso grupo están personas que ganan un poco más de un salario mínimo o incluso, 7,1 millones de pesos. Servicios de salud, educación, transporte, y bienes como medicamentos, condones, anticonceptivos femeninos, gas propano, gas natural, antibióticos y armas de guerra, excepto los revólveres, pistolas y armas blancas no tendrán impuestos y arrendamientos (ver lista completa en recuadro denominado IVA).

Para Raúl Ávila, profesor de la Universidad Nacional, una decisión de este tipo puede “tener efectos inflacionarios porque no es tan fácil el mecanismo de adaptación sobre todo en productos de la canasta básica y en pequeños comercios con los productos de consumo masivo en el mediano plazo y ahí es el Banco de la República quién deberá tener en cuenta estos efectos y actuar a la luz de ellos”. Lo relevante en esto, señaló Juan Ricardo Ortega, exdirector de la Dian, es que estas medidas se dan “para construir un país mejor, si la gente quiere que el Estado provea cosas, esto sólo se logra si todos ponen un poquito (...) La reforma tiene mucho sentido para el país y lo relevante es no dejarse asustar”.