Megainversiones están entre la ilusión y la crítica de cara al 2019

En primer lugar, lo que indica es que mientras el resto de las empresas pagarán un impuesto de 33 % sobre todos los ingresos que se obtengan y que sean susceptibles de aumentar el patrimonio (conjunto de bienes de una persona o empresa), los que realicen estas inversiones pagarán 27 %.

“Esto es un beneficio para toda la empresa, no solo para la inversión (...) así todas las grandes empresas van a hacer inversiones para aplicar a la tarifa especial y eso va a tener un costo fiscal que puede ser importante”, recalcó Mejía.

La depreciación de los activos implica “un diferimiento en el pago del impuesto (...) lo cual tiene implícito un beneficio financiero”, explicó Juan Guillermo Ruiz, socio de Posse Herrera Ruiz.

Además para estos casos no aplica la renta presuntiva, un mecanismo que busca determinar el impuesto de renta para quienes sus ingresos no son suficientemente altos, que baja con la Ley a 1,5 % en 2019 y 2020 y desde 2021 ya no se contempla. “Esto es muy bueno pues son proyectos que tienen curvas de rentabilidad que no son tan altas en los primeros años”, aseguró Ruiz.

Tampoco tendrán que pagar impuesto a los dividendos nuevos de 2019, es decir, el ingreso que llega por cuenta de la utilidad proveniente de la participación accionaria de alguna empresa, que de acuerdo con la reforma quedó en 7,5 %.

Y del impuesto al patrimonio, que se debe pagar por el conjunto de bienes que tiene una persona o empresa, quedan también excluidas, es decir de la tarifa de 1 % para los que tengan posesiones que superen los 5 mil millones de pesos (ver Paréntesis).