Así extenderá las redes eléctricas Intercolombia el año que viene

Ajustándose a los lineamientos de ISA a 2030, su casa matriz, Intercolombia está lista para ejecutar el plan de acción que le permita aumentar los activos de transporte de energía que actualmente están a su cargo en el país, valorados en 4,5 billones de pesos.

La red que comprende hoy 10.500 kilómetros de líneas eléctricas en operación, que conectan a unos 350 municipios, se extenderá en 15,2 %, es decir en otros 1.600 kilómetros, cuando se entreguen los catorce proyectos que están en construcción.

En diálogo con EL COLOMBIANO, el gerente de la compañía Luis Alejandro Camargo Suan, reveló detalles de la estrategia que desplegará para mantenerse como el jugador más relevante en el negocio de la transmisión de electricidad, en un entorno de agresiva competencia con la llegada de empresas españolas y chinas.

¿Cuál es el paquete de iniciativas que está desarrollando Intercolombia?

“Estamos construyendo catorce proyectos, de los cuales los más importantes son la conexión de la central Ituango y la interconexión del sistema central y la costa Caribe colombiana. El solo proyecto de Ituango es una inversión del orden de 1,28 billones de pesos. Pero, tenemos más de mil millones de dólares previstos en los próximos años de inversiones adicionales. Nos vamos a presentar a todas las convocatorias que haga el Gobierno, algunas las ganaremos, seguramente, con unas tasas que nuestros accionistas esperan que sean buenas, y otras no las ganaremos. Estamos muy optimistas de seguir creciendo”.

Entendiendo que Hidroituango no generará hasta 2021, ¿para qué servirán las líneas hasta ese momento?

“La interconexión Noroccidental como se llama el proyecto comprende cuatro líneas (dos entre Ituango y Cerro Matoso, otra entre Ituango–Medellín–Ancón Sur y la cuarta entre Ituango–Porce–Sogamoso), pero estas no son exclusivamente para esa central hidroeléctrica, ellas son parte del refuerzo de la interconexión eléctrica nacional. Es decir, son para la energía que fluye desde el centro hacia el oriente del país y viceversa, y del centro hacia la costa Caribe. Este es un mercado en el que la energía va y viene, entonces esas líneas se están constituyendo se están volviendo el ombligo del sistema eléctrico”.

Y, ¿cuándo se activarán?

“Nosotros estamos desarrollando el proyecto que en su totalidad será puesto en servicio en diciembre de 2019, pero con entregas parciales. Ituango-Cerro Matoso 1 y 2 en el primer trimestre; Ituango-Medellín-Ancón Sur e Ituango-Porce en el segundo trimestre, y Porce-Sogamoso en el tercer trimestre del año próximo”.

El retraso de Hidroituango, ¿generará impacto en el bolsillo de los consumidores?

“Por el tema de transmisión no, porque la tarifa que recibe el usuario está compuesta por la generación y la transmisión, más una parte que se llama restricciones o congestión, cargos de congestión. En la parte que tiene que ver con transmisión no va a recibir ningún impacto, es absolutamente claro que no va a pagar nada. La generación y restricciones es otro tema que no nos corresponde a nosotros”.

Tras cinco años de operación, ¿qué hitos resalta de Intercolombia?

“La consolidación como empresa que construye proyectos y se encarga de la operación y mantenimiento de las redes, a pesar de las enormes dificultades y hacerlo en concertación con las comunidades. Además, preparar exitosamente la red que los colombianos necesitan para la nueva ola de generación renovable y no convencional (eólica y solar), o sea anticiparnos a las necesidades energéticas y eléctricas del país” (ver ¿Qué sigue?).

¿Cuál es el próximo paso que dará la compañía?

“Estamos pendientes de una modificación de la licencia ambiental para terminar la interconexión Chinú-Montería-Urabá que tiene 196 kilómetros de extensión, así como la construcción de dos subestaciones y la ampliación de otra. La idea es ponerla en servicio a finales de enero de 2019”.