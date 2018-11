Se cayó propuesta de ampliación del IVA a la canasta familiar

En medio de las reuniones que vienen adelantando los ponentes de la reforma tributaria y el Ministerio de Hacienda, para buscar alternativas frente a los recursos faltantes del presupuesto de 2019, el Gobierno Nacional aceptó este miércoles retirar el artículo que contemplaba extender el IVA al 80 % de la canasta familiar.

El senador de Cambio Radical Richard Aguilar indicó que la propuesta inicial del Gobierno de extender el IVA a la canasta familiar ya no va, y se optó por conformar una subcomisión para determinar el recaudo que se podría conseguir con la reforma el próximo año.

“El anuncio para el país es que ya no va el IVA en la canasta familiar y el día de hoy se conformó una nueva subcomisión, que se va a reunir el día de mañana, para determinar cuánto podremos recaudar el próximo año y aquello que no se pueda recaudar sobre el valor de los 14 billones se debe aplazar y recortar en el presupuesto”, indicó Aguilar.

Por su parte, la representante a la Cámara de la Alianza Verde, Katherine Miranda, indicó que “el Gobierno Nacional entendió que efectivamente no se podía recoger los 14 billones de pesos, porque la mayoría de partidos estábamos de acuerdo en que no se debía tocar la canasta familiar y entonces se decidió que la propuesta del IVA no va en la reforma tributaria”.

En ese sentido, los congresistas indicaron que se seguirán buscando otras alternativas de financiamiento y no se descarta que se grave con IVA algunos productos procesados y suntuosos.

De esta forma, la iniciativa de extender el IVA se elimina ante la negativa del Congreso de la República por el impacto que tendría en las clases bajas y de ingresos medios en el país. Igualmente, varios sectores habrían mostrado su rechazo frente a la propuesta, especialmente los gremios agropecuarios, los sindicatos, la academia, entre otros.