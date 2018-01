Hasta volar al espacio de puede pagar con bitcoins

“No tener que lidiar con los intereses de las tarjetas de crédito”, según Mesa, es una de las ventajas de usar bitcoin al hacer compras, en particular cuando son en el exterior, donde no se permite el uso de tarjetas débito.

Las criptomonedas permiten recibir pagos desde cualquier parte del mundo, “sin la necesidad de tener que confiar o conocer al pagador, no hay posibilidad de contracargos o fraude y la disponibilidad de los fondos es casi inmediata”, añadió Beaudroit.

En todo caso, siempre trate de buscar a un proveedor con cierta trayectoria. Puede ser local o internacional, lo único que cambia es la velocidad y facilidad que va a tener para comprar o vender. Los proveedores locales suelen tener menos liquidez y “peor precio” por una cuestión de tamaño de mercado. Una opción ante la dinámica de precios es comprar entre varias personas.

Además, no debe olvidar que las transacciones de bitcoin no son reversibles. Si no está seguro o le genera desconfianza el portal de compra es preferible que no siga con la operación.

Finalmente, algunas empresas, como Microsoft, han dejado de aceptar pagos en bitcoin por los altos costos de las transacciones, “algo en lo que se esta trabajando con urgencia y presupone el próximo gran paso en términos de escalabilidad de la tecnología”, comentó el cofundador de Bitex.