Las 4 tareas de Duque para Fiducoldex en 2019

Es un producto financiero que permite a los clientes delegar la administración de sus activos, monetarios o no monetarios, en un tercero que obra como garante de dicha inversión. Hay que resaltar que la fiducia es un instrumento financiero de medio y no de resultado. Es decir, que la entidad que recibe los recursos se compromete a hacer el mejor uso de ellos y decidir acerca del destino que va a dar a los mismos, pero no se compromete con una rentabilidad mínima, siendo posible incluso que no produzca o que pueda perder parte de la inversión.