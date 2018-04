Todo lo que debe saber de la migración venezolana en Colombia

“Lo ideal sería que esos dos años del PEP, por ejemplo, contaran dentro del tiempo transcurrido en el país para obtener una visa de residente (...) pero eso no es posible”, dijo Torres (ver Paréntesis).

El problema radica en que no hay una previsión política de que la situación en el vecino país cambie, por lo que este periodo (dos años) se quedaría corto.

Como en Colombia la agencia tiene presencia, se presumiría que sus recomendaciones deban ser tomadas en cuenta. “Muchas veces son tomadas como decálogo de intenciones, pero no se puede esperar ninguna literalidad de su aplicación (...) Las ventajas de seguir estas recomendaciones es que en muchos casos se puede conseguir financiación”, dijo Jassir.

El gerente de Plan Frontera, Felipe Muñoz , sostuvo sobre posibles modificaciones a partir de lo que está vigente la última palabra la tiene Cancillería (sobre este tema el Ministerio de Relaciones Exteriores no se quiso pronunciar); “Lo que puedo decir es que es un documento interno que le hace unas sugerencias a sus oficinas nacionales (...) El Gobierno, con su normatividad, ha hecho una política generosa, sin llegar a la circunstancia del refugio, que está dentro de la normatividad y quienes la han querido pedir están dentro del proceso”, afirmó Muñoz.

Acnur aclara que la implementación de los mecanismos para legalizar la estancia de los ciudadanos se debe hacer “sin perjuicio del derecho a solicitar el asilo, especialmente en los procedimientos de expulsión o deportación o en el caso de la no renovación de los permisos de residencia”.

Un aspecto importante a evaluar es la condición de refugiados. La Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para Refugiados (Acnur) expidió el 13 de marzo nuevas guías, que pretenden evitar “que las personas no sean deportadas o forzadas a retornar” y la vulnerabilidad a la “la explotación, la trata de personas, la violencia, el abuso sexual, la discriminación y la xenofobia”.

El permiso ha tenido dos etapas. La primera, se dio a la luz de la resolución 5797, del 25 de julio del año pasado, para quienes en este momento se encontraran en el territorio nacional, hubiesen ingresado a través de un puesto de control migratorio con pasaporte, no tuvieran antecedentes judiciales ni medidas de expulsión y deportación.

Pese a que han pasado varios meses desde que se expidió este permiso ya se vislumbran importantes retos.

Desde el alto gobierno esa información no parece llegar a quienes ejecutan esta posibilidad y hay “quejas por instituciones que niegan el derecho solicitado de acceder a salud o abrir una cuenta bancaria porque no conocen la documentación que avala estas posibilidades”, afirmó Torres. Por esto, desde su práctica ha tenido que presentar derechos de petición para que se pueda lograr la inclusión de ciudadanos venezolanos que entraron legalmente a Colombia y que cumplían con los requisitos establecidos.

Otro asunto es que el PEP no reconoce o legaliza la importante población flotante e informal que también llegó a Colombia, pero no cumple con los requisitos, por lo que la información contable no obedece a la realidad.

“Colombia no está preparado para enfrentar una situación de este tipo, pues no somos un país que tradicionalmente reciba migrantes ni hay una política de cómo podemos integrarlos en la sociedad en el largo plazo”, reconoció Stefanie López, profesora del departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional.

Migración Colombia ha defendido la postura de que hay pocos venezolanos que se quedan en el país. Prueba de esto, según la entidad, es que las salidas hacia Ecuador - Rumichaca se han incrementado significativamente.

Si se compara enero de 2018 con el mismo mes de 2017 la cifra varió de 9.058 a 56.147. En el segundo mes del año, la situación fue similar: de 8.244 a 63.700.

El fenómeno real de la situación de venezolanos en Colombia se conocerá a partir del Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos en Colombia que se va a realizar la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, desde el seis de febrero.

Lejos de cambiar el estatus migratorio de los venezolanos este registro es más censal, “no genera derechos de orden civil o político ni el acceso a planes o programas sociales u otras garantías”, asegura el Decreto 542 del 21 de marzo de 2018. Es decir no es un documento válido como el PEP (ver recuadro).