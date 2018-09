No hay claridad sobre las reformas económicas

jean claude bessudo

Presidente Grupo Aviatur

“Mucho se ha dicho en torno a lo que necesitan las empresas en el país. Desde el comienzo del Gobierno han llegado propuestas, algunas urgentes, otras que podrían esperar. Lo que sí no se puede permitir es que no se tenga claridad sobre lo que requiere Colombia en materia económica. Es evidente que hay varios sectores del país que quieren cambios sustanciales, no se pueden tener medidas livianas, y tampoco se puede hacer uso de una serie de iniciativas que al final se conviertan en una gran colcha de retazos. Se necesita un cambio real, fuerte y oportuno”.